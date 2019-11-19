Столичные викинги покорили кохтла-ярвеский "Эверест"

Сосредоточившийся больше, чем в прежних играх, на обороне "Эверест" сумел, правда, на радость местным болельщикам до последней минуты игры сохранять интригу, однако дополнительного очка к пока что единственному имеющемуся такая тактика не принесла.

Несколько раз становившемуся чемпионом Эстонии "Викингу" удалось открыть счет на 17-й минуте, и нехарактерный для хоккея счет 1:0 держался еще и во второй половине последнего периода. Правда, в смысле игры столичная команда явно превосходила местную, так как большую часть игрового времени шайба находилась в зоне "Эвереста", а вратаря "Викинга" славные чиновники кассы по безработице могли бы в промежутке поставить на учет и отправить на какой-нибудь трудовой тренинг. Например, во втором периоде количество бросков по воротам было аж 21:0 в пользу "Викинга".

В третьем периоде на 53-й минуте "Викинг" вырвался вперед - 2:0, однако менее чем через минуту Тимур Бараев забросил ответную шайбу. Когда играть оставалось 43 секунды, арбитры отправили одного игрока "Викинга" на штрафную скамейку, а "Эверест" заменил своего вратаря шестым полевым игроком. Однако преимущество в двух игроков не удалось реализовать в шайбу, а за пару секунд до финального свистка шайба и вовсе влетела в пустые ворота "Эвереста".