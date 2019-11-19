"Турецкий генерал" возвращается в Нарву

В первый раз ставший главным тренером "Транса" в августе 2018 года Озджан вывел команду на четвертое место в эстонской лиге мастеров. В "турецкий период" на счету нарвской команды оказался очень хороший баланс - в 16 играх десять побед, две ничьи и четыре поражения. Достойно особого внимания, что руководимый Озджаном "Транс" прославился как "непокоренная крепость", ведь впервые соперники победили нарвитян лишь с десятой попытки.

Карусель на тренерской скамье

Бурдаков был заинтересован в его услугах и в нынешнем сезоне, однако Озджан по семейным обстоятельствам уехал на родину и в ноябре прошлого года стал помощником тренера клуба турецкой первой лиги "Adana Demirspor", но удержался там только до начала февраля.

В этом сезоне "Трансу" никак не удавалось найти подходящего тренера. Сезон начал молодой латвиец Дмитрий Калашников, которому Бурдаков отказал в рабочем месте уже весной. Временно командой руководил Валерий Бондаренко, по основному месту работы тренирующий клубную молодежь. При нем команда завоевала также кубок Эстонии. В некоторых играх тренерскую скамейку занимал также полузащитник команды - уроженец Берега Слоновой Кости Ирие. В июне главным тренером стал сын известного российского главного тренера Юрия Семина Андрей Семин, под руководством которого игра команды, однако, совсем разладилась, и в августе из Нарвы отправили и его.

До конца сезона команду вел помощник тренера и бывший игрок клуба Олег Курочкин, делавший это вполне успешно: в 13 играх команда одержала восемь побед, сыграла вничью с "Нымме Калью" и четыре раза проиграла с незначительным счетом 0:1 лидерам лиги мастеров.

Игроки приветствуют решение

По словам Николая Бурдакова, он уже давно подумывал о возвращении Озджана. "Отобрали еще нескольких кандидатов, но предпочли все же его, поскольку он уже знает как нашу команду, так и эстонский футбол".

По словам президента клуба, турок произвел на него осенью 2018 года хорошее впечатление, которое подкрепили и результаты команды. "Было видно, что он работает с душой, тщательно продумывает как тренировки, так и игру, и команда тоже приняла его хорошо. Вот и теперь, когда мы сообщили, что он вернется, игроки были довольны", - сказал он.

В то же время Бурдаков не строит иллюзий, что возвращение успешного главного тренера сразу же обеспечит "Трансу" больше очков, чем нынче. "Надо учесть, что летом 2018 года он принял во второй половине сезона уже готовую команду. Хотя большая часть игроков те же, надо искать и новых футболистов. Подготовка команды к сезону в зимних условиях наверняка станет для него новым опытом".

По словам Бурдакова, Озджан прибудет в Нарву в начале января, а пока идет комплектация команды и руководство ею с помощью средств связи.

Из новых игроков "Транс" договаривается с одним украинским нападающим. "Он уже три месяца провел у нас и показал, что он - мощный нападающий с хорошим ударом", - сказал Николай Бурдаков.