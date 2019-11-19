Кохтла-Ярвеская госгимназия откроет кафе для горожан

- В этом году мы станем открывать кафе для всех, когда будет какое-нибудь событие. С января хотим сделать кафе постоянно открытым с 16 до 21 часа, а кроме того - обеды начиная с 12.30, - пояснил директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. - Сейчас у нас период обживания, а организатор питания хочет какой-то уверенности, чтобы посетители были. Так мы в сотрудничестве и действуем - подбадриваем организатора питания и заботимся о том, чтобы людям было интересно и он привыкли ходить.