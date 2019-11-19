Ср, 20.11.2019
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Кохтла-Ярвеская госгимназия откроет кафе для горожан

Кохтла-Ярвеская государственная гимназия открылась 1 сентября.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В четверг, 21 ноября, интересующихся ждут в кафе Кохтла-Ярвеской гимназии "Koht 37", где состоится встреча с профессором истории Тартуского университета Аго Паюром.

Тема начинающейся в 18 часов встречи - "Какие изменения принесли Вирумаа обретение Эстонией независимости и последовавшие за этим процессы развития".

- В этом году мы станем открывать кафе для всех, когда будет какое-нибудь событие. С января хотим сделать кафе постоянно открытым с 16 до 21 часа, а кроме того - обеды начиная с 12.30, - пояснил директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. - Сейчас у нас период обживания, а организатор питания хочет какой-то уверенности, чтобы посетители были. Так мы в сотрудничестве и действуем - подбадриваем организатора питания и заботимся о том, чтобы людям было интересно и он привыкли ходить.

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