Тойла просит у соседей поддержки для установки фигуры Пятса

Волость планирует установить скульптуру уже в начале будущего года и торжественно открыть ее 24 февраля в ходе празднования годовщины республики.

Автор скульптуры - Айвар Симсон (он же Симсон фон Сеакюль), ему же принадлежит авторство установленной в Йыхви фигуры Кальё Кийска (ее создание поддержала также Тойлаская волость) и фигуры Пауля Кереса в Нарве. Общий бюджет проекта равен 45000 евро.

"Тойлаское волостное управление может поучаствовать в осуществлении проекта максимум 15000 евро, поэтому мы призываем поддержать проект как действующих в волости предпринимателей и активных жителей волости, так и другие самоуправления Ида-Вируского уезда", - написала в своем обращении Эаст.

Тойлаское волостное культурно-просветительское общество тоже инициировало кампанию поддержки среди жителей волости, а другие самоуправления призывают поучаствовать в проекте взносом в 1000 евро.

"Установка скульптуры Константина Пятса - одна из частей концепции повышения привлекательности парка. Оруский парк - известное место посещения среди как приезжающих в уезд туристов, так и жителей всего уезда, и устанавливаемая скульптура еще больше обогатит впечатление от посещения парка - она станет символом дворцовой площадки и ориентиром", - сообщает волостной старейшина.

С мая 2020 года при содействии волости и при реализации со стороны ТОО "BlueRay" можно будет полюбоваться былым блеском Оруского дворца в виртуальной реальности, взяв напрокат специальные очки.

RMK установил в этом году на дворцовой площадке наружное освещение, а в 2020 году волость укрепит на столбах уличного освещения колонки, из которых в определенные часы будет звучать музыка 1930-х годов. Программа инвестиций Тойлаской волостной программы развития на 2018-2030 годы предусматривает также проектирование и строительство стеклянного павильона Оруского дворца, а кроме того - лазерную проекцию Оруского дворца.