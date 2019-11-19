ВРЕМЯ: Мотористы едва не утонули

На расположенную в 30 метрах от береговой линии насосную обрушивались высокие волны, и мотористам А. Ылекырсу и А. Уппусу грозила опасность утонуть. После начала шторма в понедельник мужчины заперли двери насосной, однако во второй половине дня разбилось окно и вода проникла внутрь. Пол был ниже уровня земли, и вскоре работники оказались по грудь в холодной воде. К счастью, с находившегося у мола парусника "Hiiusaar" заметили неладное и подали на берег сигнал бедствия, после чего члены спасательной команды Присман, Валгепеа и Карпов на моторной лодке доставили терпевших бедствие рабочих на берег. ("Põhja Kodu", 15 ноября 1939 г.)

В городе химиков появилось одно из самых длинных названий улиц

Кохтла-Ярвеское городское собрание утвердило уточненные названия улиц, которые привели в соответствие с измененными в промежуточные годы законами. Одно из самых видимых изменений - то, что официальным названием улицы Крейцвальда в старом городе стало: улица Фридриха Рейнхольда Крейцвальда. То есть в эстонском варианте название состоит из 28-ми букв - Friedrich Reinhold Kreutzwaldi. Сокращенный вариант с инициалами может быть использован только на табличках с названиями улиц. Согласно уточняющему Закон о местных названиях постановлению правительства, данные улицам названия, включающие имена людей, должны содержать как имя, так и фамилию.