Ср, 20.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Картины из "алмазов" - для души, пособия - на пользу детям

Анна Хотько-Белякова стала создавать развивающие пособия для своих детей, позже это переросло в увлечение, которое постоянно развивается и обретает новые формы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки открылась выставка "Рукоделие мамочек". Гостья из столицы Анна Хотько-Белякова показывает "алмазные" картины и украшения, разнообразные изделия в технике скрапбукинг и множество игровых пособий для развития дошкольников - все создано ее руками.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Несмотря на то, что название новой выставки предполагает компанию мастериц, автором разнообразной коллекции является лишь одна творческая мама - Анна Хотько-Белякова. Зато изделия, которые она представляет, могут послужить примером полезного досуга для других мамочек. Кто-то возразит, мол, с малышней и так хлопот невпроворот, какой уж тут досуг, но Анна считает, что найти свободную минутку для полезного семье хобби всегда можно, а кроме того, творчество помогает отвлечься от повседневных забот. 

- Обычно занимаюсь поделками поздно вечером - когда все дела сделаны, семья накормлена, умыта-ухожена и отправляется спать, - смеется она в ответ на вопрос, как столько успевать. - Это мой релакс.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ