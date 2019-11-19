Картины из "алмазов" - для души, пособия - на пользу детям

ДОСТУПНО ДЛЯ

Несмотря на то, что название новой выставки предполагает компанию мастериц, автором разнообразной коллекции является лишь одна творческая мама - Анна Хотько-Белякова. Зато изделия, которые она представляет, могут послужить примером полезного досуга для других мамочек. Кто-то возразит, мол, с малышней и так хлопот невпроворот, какой уж тут досуг, но Анна считает, что найти свободную минутку для полезного семье хобби всегда можно, а кроме того, творчество помогает отвлечься от повседневных забот.