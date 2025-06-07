Мастер росписи по дереву выпускница Санкт-Петербургского художественного народного университета Галина Максимова ведет кружок росписи в Ахтмеской основной школе более десяти, и все эти годы древнее искусство привлекает не только девочек, но и мальчиков. Окончание учебного года отметили чаепитием из расписной посуды и сладостями.

Какой же праздник без гостей? Ребята пригласили на заключительный урок родителей и других близких, кто мог оторваться от дел в середине буднего дня. Уютная комната, увешанная и уставленная яркими расписными изделиями, была полна гостей - не очень большая, но места всем хватило. Проводя мини-экскурсию по выставкам, руководитель кружка Галина Максимова представляет авторов, что подчас вызывает искреннее удивление: трудно поверить, что перед глазами работа первоклассника... Однако большинство гостей не удивляются - они ведь не понаслышке знают, на что способны по-настоящему увлеченные дети.