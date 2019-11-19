ОПРОС: Что стоит улучшить в региональной медицине?

Людей больше всего удручают длинные очереди к врачам-специалистам.
Надежда КЮЙСМА:
- Избавиться от длинных очередей - самое главное. Хорошо, что строятся новые больницы, это, безусловно, улучшает качество обслуживания, но очень хотелось бы, чтобы нужную помощь можно было получить вовремя, а не ждать месяцами.
Татьяна АЛЛИК:
- Больше всего удручают длинные очереди к специалистам. Хотелось бы, чтобы хорошая диагностика была в нашем регионе. Мы привыкли ездить в Тарту или Таллинн, но было бы хорошо получать необходимое и здесь. Врачи у нас неплохие, но долгий период ожидания может усугубить состояние больного. Лично мое - хотелось бы, чтобы здесь работало больше врачей, получивших образование в Эстонии. Пока таких маловато, много приехало из-за границы, и я не скажу, что их квалификация недостаточна, но доверия больше к своим.
Евгений КОРОБКИН:
- Вопрос очень серьезный, правду говорить, что по этому поводу думаю, не хочу. Поэтому отвечу коротко: многого не хватает. Но прежде всего, чтобы отношение к людям поменялось - чтобы лечили, а не только старались денег заработать.
Антонина ЖИВОТОВСКАЯ:
- Самая большая проблема - долгие очереди. Как только Новый год встретили - пора заказывать номерки. Благодарю Бога, что меня здоровье не подводит - к врачам редко обращаюсь.
Александр КОРОЛЕНКО:
- Сложно ответить, потому что сам нечасто обращаюсь к врачам. Не то чтобы не нужно, но ведь все мужчины такие - до последнего не пойдут. Если по своим потребностям, то, в принципе, всем доволен, не знаю, что не хватает.