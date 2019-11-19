ОПРОС: Что стоит улучшить в региональной медицине?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Надежда КЮЙСМА: - Избавиться от длинных очередей - самое главное. Хорошо, что строятся новые больницы, это, безусловно, улучшает качество обслуживания, но очень хотелось бы, чтобы нужную помощь можно было получить вовремя, а не ждать месяцами.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна АЛЛИК: - Больше всего удручают длинные очереди к специалистам. Хотелось бы, чтобы хорошая диагностика была в нашем регионе. Мы привыкли ездить в Тарту или Таллинн, но было бы хорошо получать необходимое и здесь. Врачи у нас неплохие, но долгий период ожидания может усугубить состояние больного. Лично мое - хотелось бы, чтобы здесь работало больше врачей, получивших образование в Эстонии. Пока таких маловато, много приехало из-за границы, и я не скажу, что их квалификация недостаточна, но доверия больше к своим.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Евгений КОРОБКИН: - Вопрос очень серьезный, правду говорить, что по этому поводу думаю, не хочу. Поэтому отвечу коротко: многого не хватает. Но прежде всего, чтобы отношение к людям поменялось - чтобы лечили, а не только старались денег заработать.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Антонина ЖИВОТОВСКАЯ: - Самая большая проблема - долгие очереди. Как только Новый год встретили - пора заказывать номерки. Благодарю Бога, что меня здоровье не подводит - к врачам редко обращаюсь.