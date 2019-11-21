ВРЕМЯ: Третья жертва на дорожной стройке в Пермискюла

В качестве материала для дорожного покрытия используется добытый в ходе углубления реки плитняк, который доставляют на стройплощадку на грузовиках. Вчера вечером работавший на перевозках 19-летний житель деревни Кароли Васкнарвской волости Николай Ландов стал жертвой тяжелого несчастного случая.

На обратном пути находившийся на задней платформе грузовика мужчина при прохождении машиной поворота на высокой скорости потерял равновесие, перевалился через борт и попал под задние колеса машины. Тяжелые колеса грузовика проехались по нижней части тела юноши, переломав ему таз и бедра.

Это уже третий несчастный случай с человеческими жертвами на дорожном строительстве в Пермискюла в этом году. ("Põhja Kodu", 17 ноября 1939 г.)

Эстония введет евро в 2011 году

По оценке Всемирного банка, Эстония имеет возможности для введения евро в 2011 году, сообщает "Bloomberg".

Руководитель дивизиона Всемирного банка в Польше и странах Балтии Томас Лаурсен сказал в Варшаве в интервью "Bloomberg", что Эстония станет следующей страной, которая введет евро. Он отметил, что Эстония делает все от нее зависящее, чтобы дефицит госбюджета был ниже 3 процентов внутреннего валового продукта страны.

Лаурсен также сказал, что экономика Эстонии благодаря многолетней государственной консервативной бюджетной политике восстанавливается быстрее, чем в остальных странах Балтии.