Чт, 21.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Где находит вдохновение Мария Самбуко

Мария Самбуко - один из популярных молодых художников Эстонии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца c 12 ноября по 7 декабря проводится персональная выставка работ молодого живописца из Нарвы Марии Самбуко.

Мария Самбуко - один из популярных молодых художников Эстонии, широкой публике наиболее известны ее монументальные росписи архитектурных сооружений по всей стране. Вдохновение Мария находит в самых неожиданных местах: аэропорт или комплекс многоквартирных построек, автобусные остановки или складские массивы... Серые, безликие плоскости стен превращаются в образы и истории, рассказанные красками сочной палитры...

Картины Марии находятся не только в частных коллекциях США, России, Германии, Эстонии, Финляндии, но также в собраниях европейских художественных музеев и галерей. Становление молодого художника проходило во время учебы и творческих проектов в Таллинне, Берлине, Нью-Йорке. На новой персональной выставке Марии Самбуко представлены живописные полотна, в том числе удостоенные премий международных художественных конкурсов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ