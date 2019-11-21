Где находит вдохновение Мария Самбуко

Мария Самбуко - один из популярных молодых художников Эстонии, широкой публике наиболее известны ее монументальные росписи архитектурных сооружений по всей стране. Вдохновение Мария находит в самых неожиданных местах: аэропорт или комплекс многоквартирных построек, автобусные остановки или складские массивы... Серые, безликие плоскости стен превращаются в образы и истории, рассказанные красками сочной палитры...

Картины Марии находятся не только в частных коллекциях США, России, Германии, Эстонии, Финляндии, но также в собраниях европейских художественных музеев и галерей. Становление молодого художника проходило во время учебы и творческих проектов в Таллинне, Берлине, Нью-Йорке. На новой персональной выставке Марии Самбуко представлены живописные полотна, в том числе удостоенные премий международных художественных конкурсов.