"KinoFF" закончился в Нарве, чтобы тут же продолжиться в Кохтла-Ярве

Первая половина фестиваля-спутника кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) "KinoFF" в Нарве осталась за спиной, и теперь фестиваль продолжится 22 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Киногурманов должен порадовать 23 ноября фильм "Бык", с которым ознакомит лично автор ленты Борис Акопов.
По словам продюсера "KinoFF" Дарьи Саар, в Нарве наиболее популярным фильмом из основной программы стала комедия Анны Пармас "Давай разведемся!".
- В Нарве устроили несколько сеансов этого фильма - и все оказались очень популярными. Сюрпризом "KinoFF" стали французские фильмы виртуальной реальности (VR), показанные в творческом инкубаторе "Objekt" и ставшие чем-то новым для зрителей. Люди пришли полюбопытствовать, что это вообще такое - VR-фильм. Фаворитом стал VR-фильм об импрессионистах, помогающий войти в мир творений художников, - говорит Саар.
На всех сеансах "KinoFF" в Нарве побывало в общем около тысячи человек.
Теперь "KinoFF" стартует в Кохтла-Ярве. Его пиковыми моментами станут 22 ноября в 19 часов открытие и демонстрация фильма "Давай разведемся!". 23 ноября в 17 часов покажут ленту "Бык", с которой публику ознакомит лично режиссер фильма Борис Акопов. После сеанса состоится обсуждение. Рассказывающий о 1990-х годах и основанный на реальных событиях фильм, который автор посвятил своим родителям, удостоился главной премии кинофестиваля "Кинотавр-2019".
В связи с "KinoFF" был все же повод еще раз побывать в Нарве, ведь 20 ноября в колледже с открытой лекцией выступил кинокритик Антон Долин.
По словам Дарьи Саар, местный фестиваль "KinoFF", как кинофестиваль-спутник PÖFF, необходим, ведь только показа в уезде нескольких фильмов из программы PÖFF недостаточно для того, чтобы разбудить местную публику. Саар говорит, что для нее это дело жизни, чтобы PÖFF вновь пришел в Ида-Вирумаа. Очевидно, подходящей нишей по понятным причинам посчитали российские фильмы, и на нынешнем "KinoFF" можно будет посмотреть восемь лент, представленных на российском кинофестивале "Кинотавр". Программы в приграничном городе и городе сланца идентичные. Продюсер объясняет это тем, что жители двух городов не слишком активно ездят друг к другу насладиться культурой - нет такой привычки.