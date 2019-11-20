"KinoFF" закончился в Нарве, чтобы тут же продолжиться в Кохтла-Ярве

По словам продюсера "KinoFF" Дарьи Саар, в Нарве наиболее популярным фильмом из основной программы стала комедия Анны Пармас "Давай разведемся!".

- В Нарве устроили несколько сеансов этого фильма - и все оказались очень популярными. Сюрпризом "KinoFF" стали французские фильмы виртуальной реальности (VR), показанные в творческом инкубаторе "Objekt" и ставшие чем-то новым для зрителей. Люди пришли полюбопытствовать, что это вообще такое - VR-фильм. Фаворитом стал VR-фильм об импрессионистах, помогающий войти в мир творений художников, - говорит Саар.

На всех сеансах "KinoFF" в Нарве побывало в общем около тысячи человек.

Теперь "KinoFF" стартует в Кохтла-Ярве. Его пиковыми моментами станут 22 ноября в 19 часов открытие и демонстрация фильма "Давай разведемся!". 23 ноября в 17 часов покажут ленту "Бык", с которой публику ознакомит лично режиссер фильма Борис Акопов. После сеанса состоится обсуждение. Рассказывающий о 1990-х годах и основанный на реальных событиях фильм, который автор посвятил своим родителям, удостоился главной премии кинофестиваля "Кинотавр-2019".

В связи с "KinoFF" был все же повод еще раз побывать в Нарве, ведь 20 ноября в колледже с открытой лекцией выступил кинокритик Антон Долин.