Автохлам вывезут бесплатно

- Все мы знаем о какой-нибудь машине-развалюхе, стоящей в таком месте, где быть ей не положено. В ходе этого достойного благодарности начинания мы очистим как городскую картину, так и окружающую среду. Например, в прошлом году мы убрали за тот же период 250 авторазвалюх. Кроме того, мы обеспечим хорошо послужившим транспортным средствам достойный конец - в виде нового начала, - сказал министр окружающей среды Рене Кокк, пояснив, что извлекаемый из автохлама материал используется для изготовления новых изделий.

Министерство окружающей среды призывает людей сдавать свои отслужившие автомобили на переработку в надлежащее место. В течение следующих двух недель такая возможность сама "придет на дом" к людям.

НКО "Союз автосвалок", со своей стороны, обращает внимание и на то, что автохлам занимает много парковочных мест, из-за чего не удается полностью убирать снег или люди не могут припарковать свои автомобили. "В последнее время в союз обращались и с такой проблемой, что при дарении или продаже автомобилей дельцам, обещающим также сделать все нужное в регистре, транспортное средство остается в действительности на имени бывшего владельца. В таком случае он и отвечает за всевозможные штрафы и прочее тому подобное", - отметил исполнительный руководитель союза Тоомас Лембер.

Машина-развалюха, с которой не сняты опасные запчасти, причисляется к опасным отходам. Пролитое или сожженное моторное масло может представлять угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья. В ходе разборки со старой машины сливают 6-12 литров жидкостей (в том числе горючего). Кроме того, большие проблемы создает неправильное обращение со свинцовыми аккумуляторами и сжигание пластика.