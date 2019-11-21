ПЕРЕДОВИЦА: Кто будет выполнять работу, которую мы сами делать не хотим или не умеем?

Врачей мало, их труд все больше востребован и в более зажиточных странах, нежели Эстония. Система медицины в Ида-Вирумаа держится во многом благодаря тому, что в работе здесь заинтересованы врачи, родиной которых являются, в свою очередь, государства с более низким, чем в Эстонии, уровнем жизни - прежде всего Россия и Украина.

То, что после того, как государство построило новые больничные корпуса в Таллинне, Тарту и Пярну, они стали подниматься и в Ида-Вирумаа, бесспорно, позитивно. Современные помещения, медицинское оборудование и интересная работа наверняка весомый аргумент, благодаря которому трудиться тут пожелает еще больше врачей, чем раньше. Но в то же время наивно было бы думать, что освоившая в Тарту врачебные специальности молодежь толпами рванет на работу в Ида-Вирускую центральную больницу. В борьбе за молодых врачей конкурируют друг с другом многие больницы - и не только в пределах Эстонии.

Ида-Вирумаа должен быть в состоянии предложить молодым врачам и другим специалистам наряду с работой хорошую жизненную среду. Достижение этого - значительно более трудный и долгий процесс, чем возведение современного больничного здания, тоже потребовавшее многолетних усилий.