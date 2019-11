На открытии йыхвиского "Pargi Keskus" выступит шведская поп-группа "Secret Service"

Торговый центр площадью свыше 20000 квадратных метров, где будут работать более 60 магазинов и поставщиков услуг, распахнет двери 29 ноября в 14.00. На сцене, которую установят на парковке центра, в 17.00 начнется концерт, на котором сначала выступят одна из самых популярных эстонских групп "Põhja-Tallinn" и российский коллектив "Da Gudda Jazz". Группа "Secret Service", наиболее известные хиты которой - "Oh, Susie" (в эстоноязычной версии "Saatus") и "Flash In The Night", начнет выступление в 19.45.