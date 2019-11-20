Ср, 20.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

На открытии йыхвиского "Pargi Keskus" выступит шведская поп-группа "Secret Service"

Группа "Secret Service" однажды уже выступала в Ида-Вирумаа - в 2014 году на Дне шахтера в Тойла.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На празднике по случаю открытия йыхвиского торгового центра "Pargi Keskus", который начнет работу в следующую пятницу, 29 ноября, выступит в том числе ставшая известной во всем мире в 1980-х годах шведская группа "Secret Service".

Торговый центр площадью свыше 20000 квадратных метров, где будут работать более 60 магазинов и поставщиков услуг, распахнет двери 29 ноября в 14.00. На сцене, которую установят на парковке центра, в 17.00 начнется концерт, на котором сначала выступят одна из самых популярных эстонских групп "Põhja-Tallinn" и российский коллектив "Da Gudda Jazz". Группа "Secret Service", наиболее известные хиты которой - "Oh, Susie" (в эстоноязычной версии "Saatus") и "Flash In The Night", начнет выступление в 19.45.

Из состава 1980-х годов в группе по-прежнему играют клавишники Ульф Валберг и Тим Норелл, который также является автором многих песен, и гитарист Андерс Ханссон. Солистом ансамбля с прошлого года является Йохан Беккер.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ