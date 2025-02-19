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Полиция нашла пропавших силламяэских мальчиков

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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Полиция нашла двух подростков из Силламяэ, которые не возвращались домой больше недели.

Полицейский патруль заметил передвижение мальчиков в Нарве и отвез их домой.

Где в это время находились мальчики и чем занимались, в общении с детьми выясняют полицейские. Помимо прочего, с родителями обсудят, как можно предотвратить подобные случаи в будущем.

В полиции заявили сегодня, что разыскивают 12-летнюю Илью и 15-летнего Никиту, которые ушли из дома 11 февраля и не давали о себе знать.

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