Чт, 21.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Обвалы в старых шахтах могут участиться

В Варинурме засыпки ждут два провала. А пока самоуправление вместе с землевладельцами и Спасательным департаментом должны заботиться о том, чтобы никто туда не забрался и не пострадал.

ФОТО: Герли Романович / Põhjarannik

Провалы над старыми шахтными штреками и вокруг шурфовых отверстий - это наследие, с которым Ида-Вирумаа вынужден мириться, а бороться с его проявлениями приходится в каждом конкретном случае отдельно, когда возникает очередное отверстие над старым шахтным штреком.

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Центр сланцевой компетенции Вирумааского колледжа TalTech, Институт геологии TalTech и Люганузеская волость организовали инфодень на тему исследований территорий над шахтными выработками. На мероприятии была представлена картина того, какие исследования шахтных штреков и их обвалов выполнены, а также как с помощью современного картографического приложения можно узнать, насколько близко от твоего жилья проходят шахтные штреки, однако отмечалось также, что все-таки невозможно прогнозировать, в каком районе и когда может произойти обвал.

Могут участиться 

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