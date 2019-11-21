Обвалы в старых шахтах могут участиться

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Центр сланцевой компетенции Вирумааского колледжа TalTech, Институт геологии TalTech и Люганузеская волость организовали инфодень на тему исследований территорий над шахтными выработками. На мероприятии была представлена картина того, какие исследования шахтных штреков и их обвалов выполнены, а также как с помощью современного картографического приложения можно узнать, насколько близко от твоего жилья проходят шахтные штреки, однако отмечалось также, что все-таки невозможно прогнозировать, в каком районе и когда может произойти обвал.