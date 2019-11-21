ОДИН ВОПРОС: Что будет с игровой площадкой в центре города Йыхви?

- Переговоры с владельцем идут. Как я и раньше говорил "Северному побережью", считаю, что Йыхви мог бы купить эту недвижимость в 6000 квадратных метров за разумную цену, чтобы навечно обеспечить зеленую зону в центре города Йыхви. Сначала цена была 185000 евро, теперь, как известно, 125000 - считаю, что волостное управление проделало хорошую работу.