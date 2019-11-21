Чт, 21.11.2019
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Тендер с целью создания солнечной станции прошел успешно

Парк солнечных батарей.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На объявленный Алутагузеским волостным управлением тендер, связанный со строительством солнечной станции мощностью 200 киловатт для нужд мяэтагузеского отеля и спа, поступило два предложения.

С указавшей более приемлемую цену (194000 евро + НСО) фирмой надеются в ближайшие дни заключить договор. В волостном бюджете на строительство солнечной станции предусмотрено 200000 евро. Во втором предложении была указана цена на 20000 евро выше, чем в победившем предложении.

Волостной старейшина Тауно Выхмар сказал, что на строительство солнечной станции дадут срок шесть месяцев: "В районе Яанова дня она должна уже заработать, чтобы как можно больше использовать светлое и солнечное время в первый же год". 

Первый тендер на создание солнечной станции волостное управление остановило, чтобы уточнить условия в связи с возникшими в ходе тендера многочисленными вопросами.

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