Тендер с целью создания солнечной станции прошел успешно

С указавшей более приемлемую цену (194000 евро + НСО) фирмой надеются в ближайшие дни заключить договор. В волостном бюджете на строительство солнечной станции предусмотрено 200000 евро. Во втором предложении была указана цена на 20000 евро выше, чем в победившем предложении.

Волостной старейшина Тауно Выхмар сказал, что на строительство солнечной станции дадут срок шесть месяцев: "В районе Яанова дня она должна уже заработать, чтобы как можно больше использовать светлое и солнечное время в первый же год".