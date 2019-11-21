В Нарве представлены первые за десятилетия новые многоквартирные дома

Силуэт Нарвы в ближайшие годы дополнит первый в современную эпоху совершенно новый большой многоквартирный дом, вокруг которого может вырасти целый квартал. Развитие многоквартирного строительства в приграничном городе до сих пор оставалось лишь на уровне прожектов.
Детальная планировка абсолютно нового жилого квартала на берегу реки Нарва - рядом с Александровской церковью и на месте ранее снесенной Юхкентальской средней школы - принята городскими властями и направлена на публичную демонстрацию.
Как видно по чертежам и иллюстрациям, запланированы пять однотипных жилых домов, треугольных в плане, которые вместе образуют единую архитектурную композицию с общим внутренним двором и зеленой зоной вокруг. Предусмотренная планировкой высота жилых домов - до шести этажей. Общая площадь застройки всех зданий - до 3000 квадратных метров.
"По соглашению с городом Нарва, у нас есть обязательство сделать инвестицию в размере трех миллионов евро в течение трех лет, считая с установления детальной планировки. Этот объем означает, согласно данной планировке, сдачу одного дома, в котором ориентировочно 40-50 квартир. Мы намерены придерживаться этого соглашения", - прокомментировал "Северному побережью" Индрек Рентель, руководящий АО Vallikraavi Kinnisvara.
Vallikraavi Kinnisvara в 2016 году приобрело у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по улице Раудсилла, 1, привлекающий шикарным видом на пограничную реку и две крепости. Новый владелец быстро снес старое здание бывшей Юхкентальской школы (закрыта в 2006 году) и взялся за новый бизнес-план.
Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов и до пяти вспомогательных зданий. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и влияние строительства на охраняемую зону речного берега.
Совладельцем АО Vallikraavi Kinnisvara является крупный предприниматель, совладелец строительной фирмы Rand & Tuulberg Айвар Туулберг. В 2017 году он подробно рассказывал "Северному побережью" о продвижении работы над детальной планировкой и сопутствующими исследованиями природоохранной зоны.
"Обычно, если детальная планировка в сложном месте, ее создание длится три года", - опытный строитель сразу предполагал, что начавшиеся в 2016 году планировочные работы продлятся до конца 2019-го.
Туулберг уверял, что стройка будет начата обязательно. По его убеждению, в случае Нарвы требуется жилье средней ценовой категории, а не дорогое и элитное: "Нам надо найти равновесие - чтобы и красиво выглядело, и экономично было строить. И очень важно разбить по этапам: первый дом мы обязательно построим, и если он пойдет, то за ним сразу пойдут следующие".
До сей поры в Нарве время от времени проводились единичные реконструкции имеющихся квартирных домов, когда в старых стенах и на старых фундаментах появлялось относительно новое жилье. За четверть века в приграничном городе было несколько таких проектов, и квартиры в реновированных домах более-менее успешно находили жильцов.
Бизнесмен Айвар Туулберг хотя и является уроженцем Ида-Вирумаа, а конкретно Кохтла-Ярве, это обстоятельство само по себе не помогает ему в полной мере понять ход дел в приграничном городе.
"Сегодня на рынке недвижимости Нарва - аномалия, которую трудно понять, - рассуждал бизнесмен пару лет назад. - Например, в Нарве около шестидесяти тысяч человек населения, но после разрушения Советского Союза в ней не было построено ни одного квартирного дома; в Пярну население - сорок тысяч, но квартирных домов построено уже не знаю сколько".
Отсутствие таких первопроходцев и их опыта делает Нарву сомнительным местом и с точки зрения капитала: "Ни один банк не станет нам тут помогать, мы должны сами справиться с этим строительством. Поэтому нам важно делать поэтапно и смотреть", - говорил Туулберг.
Руководитель фирмы Vallikraavi Kinnisvara, которая непосредственно занимается развитием своей недвижимости по улице Раудсилла, 1 и будет продавать новые квартиры пока только в одном из пяти домов, смотрит в будущее с осторожным оптимизмом.
"В Нарве не оформился традиционный рынок новых квартир. Мы верим, что спрос на новые квартиры в Нарве есть", - выразил надежду Индрек Рентель.
Успешное ТОО Fama Invest еще в 2006 году вынашивало план построить в Нарве пару квартирных домов до 15 этажей на улице Александра Пушкина, 27 - вместо старого здания спортшколы. Однако из-за разразившегося в 2008 году кризиса эта фирма не решилась на столь крупную инвестицию - и продала недвижимость вместе с инвестиционным обязательством перед городом и уже полученным разрешением на строительство концерну Linnaehitus (ныне Nordecon).
Linnaehitus быстро снес здание спортшколы, но на строительство нового жилья тоже до сих пор не решился. Нарвская горуправа и Nordecon в ноябре 2018 года договорились, что концерн вместо строительства высоток инвестирует 36667 евро в новую детскую игровую площадку на том же пустыре. Нынче в сентябре обещанная игровая площадка была успешно смонтирована.
Только к концу 2025 года АО Nordecon обещает вложить по меньшей мере 50 тысяч евро в проектирование будущих жилых зданий. К концу же 2026 года оформлено обязательство концерна перед Нарвой инвестировать по меньшей мере два миллиона в строительство первого из домов, а еще через год - около 2,8 миллиона в строительство второго.
"На протяжении последних лет мы постоянно следили за ситуацией на рынке нарвских квартир, чтобы приступить к строительству зданий, однако, смотря сегодня на статистику нарвского рынка недвижимости, признаков оживления активности сделок купли-продажи квартир и уровня цен, к сожалению, не наблюдается", - ранее комментировал "Северному побережью" руководитель отдела Nordecon по развитию жилья Тоомас Релл.