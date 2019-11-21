В Нарве представлены первые за десятилетия новые многоквартирные дома

Детальная планировка абсолютно нового жилого квартала на берегу реки Нарва - рядом с Александровской церковью и на месте ранее снесенной Юхкентальской средней школы - принята городскими властями и направлена на публичную демонстрацию.

Как видно по чертежам и иллюстрациям, запланированы пять однотипных жилых домов, треугольных в плане, которые вместе образуют единую архитектурную композицию с общим внутренним двором и зеленой зоной вокруг. Предусмотренная планировкой высота жилых домов - до шести этажей. Общая площадь застройки всех зданий - до 3000 квадратных метров.

"По соглашению с городом Нарва, у нас есть обязательство сделать инвестицию в размере трех миллионов евро в течение трех лет, считая с установления детальной планировки. Этот объем означает, согласно данной планировке, сдачу одного дома, в котором ориентировочно 40-50 квартир. Мы намерены придерживаться этого соглашения", - прокомментировал "Северному побережью" Индрек Рентель, руководящий АО Vallikraavi Kinnisvara.

Vallikraavi Kinnisvara в 2016 году приобрело у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по улице Раудсилла, 1, привлекающий шикарным видом на пограничную реку и две крепости. Новый владелец быстро снес старое здание бывшей Юхкентальской школы (закрыта в 2006 году) и взялся за новый бизнес-план.

Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов и до пяти вспомогательных зданий. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и влияние строительства на охраняемую зону речного берега.

Совладельцем АО Vallikraavi Kinnisvara является крупный предприниматель, совладелец строительной фирмы Rand & Tuulberg Айвар Туулберг. В 2017 году он подробно рассказывал "Северному побережью" о продвижении работы над детальной планировкой и сопутствующими исследованиями природоохранной зоны.

"Обычно, если детальная планировка в сложном месте, ее создание длится три года", - опытный строитель сразу предполагал, что начавшиеся в 2016 году планировочные работы продлятся до конца 2019-го.

Туулберг уверял, что стройка будет начата обязательно. По его убеждению, в случае Нарвы требуется жилье средней ценовой категории, а не дорогое и элитное: "Нам надо найти равновесие - чтобы и красиво выглядело, и экономично было строить. И очень важно разбить по этапам: первый дом мы обязательно построим, и если он пойдет, то за ним сразу пойдут следующие".

До сей поры в Нарве время от времени проводились единичные реконструкции имеющихся квартирных домов, когда в старых стенах и на старых фундаментах появлялось относительно новое жилье. За четверть века в приграничном городе было несколько таких проектов, и квартиры в реновированных домах более-менее успешно находили жильцов.

Бизнесмен Айвар Туулберг хотя и является уроженцем Ида-Вирумаа, а конкретно Кохтла-Ярве, это обстоятельство само по себе не помогает ему в полной мере понять ход дел в приграничном городе.