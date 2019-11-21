Нарва хочет свежих идей для придания красоты своей центральной магистрали

Главный архитектор департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Иван Сергеев признал, что ничего очень масштабного город сделать с шоссе не сможет, потому что ранее уже отремонтировали асфальтовое покрытие, проложили велодорожки, сейчас запущен отдельный проект обновления освещения. "В этом и сложность - как сформировать условия нового конкурса, потому что мы имеем дело с уже существующей средой, и просто пытаемся привести ее в какое-то (более привлекательное) состояние".

Четырехполосное, а местами и шире, в длину более чем двухкилометровое асфальтовое полотно на Таллиннском шоссе в Нарве было капитально отремонтировано в 2017-2018 годах. Одновременно построили пешеходные островки безопасности на переходах и заменили светофоры. Город потратил на все это миллион евро из своего бюджета. Затем, в 2019 году, в рамках другого масштабного европроекта часть тротуаров на Таллиннском шоссе улучшили до состояния стандартных велопешеходных дорожек, местами также создав их освещение.

В целом же освещение Таллиннского шоссе, как и прочие элементы уличной инфраструктуры и озеленения, остается сильно устаревшим.

Городской архитектор Иван Сергеев уточнил, что в рамках задуманного переоформления Таллиннского шоссе авторам предстоит разработать оригинальный дизайн-код, а также продумать, как улучшить состояние зеленых зон. "По обоим флангам улицы находятся в основном частные или квартирные собственности, но также есть своеобразные закуточки, закоулочки с городской землей - там можно было бы создать маленькие pocket-парки или что-то такое".

Сергеев особо отметил, что подготавливаемый конкурс на оформление Таллиннского шоссе будет опираться на уже разработанный редизайн кругового перекрестка, с которого Таллиннское шоссе в Нарве начинается. Это транспортное кольцо на площади Пауля Кереса перестроят в так называемое турбокольцо, что произойдет в рамках профинансированного государством проекта "Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве" общей стоимостью порядка 11 миллионов евро. Проект включает в себя капитальное обновление примерно 3,5 километра транзитных нарвских улиц, включая то самое кольцо. Работы должны пройти в 2020-2021 годах, хотя изначально планировались на 2018-2019 годы.

Ландшафтное и визуальное решение будущего турбокольца будущий конкурс на оформление Таллиннского шоссе также включит в себя.