Пт, 22.11.2019
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ФОТОФАКТ: Нарву украсила рождественская ель
ОБНОВЛЕНО: перевозчик должен восстановить светофор

На Петровской площади Нарвы 22 ноября рабочие начали устанавливать рождественскую ель.

Ель приобрели и спилили в поселке Сиргала (административная территория города Нарва-Йыэсуу).

Как стало известно, негабаритный зеленый груз во время транспортировки на грузовике задел один из светофоров на Таллиннском шоссе Нарвы, нарушив его работу.

В Департаменте городского хозяйства Нарвской горуправы "Северному побережью" вскоре подтвердили, что примерно в 11 часов дня при перевозке ели автомашина повредила расположенный на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Энергия светофор.

По словам директора названного департамента Елены Скулачевой, опасное место к 12.30 огородили и установили временный дорожный знак.

Чиновница также отметила, что стоимость восстановительных работ станет известна после их окончания. Работы в ближайшее время проведет ТОО "Naami-V" за счет фирмы-перевозчика.

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