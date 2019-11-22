ФОТОФАКТ: Нарву украсила рождественская ель

Ель приобрели и спилили в поселке Сиргала (административная территория города Нарва-Йыэсуу).

Как стало известно, негабаритный зеленый груз во время транспортировки на грузовике задел один из светофоров на Таллиннском шоссе Нарвы, нарушив его работу.

В Департаменте городского хозяйства Нарвской горуправы "Северному побережью" вскоре подтвердили, что примерно в 11 часов дня при перевозке ели автомашина повредила расположенный на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Энергия светофор.

По словам директора названного департамента Елены Скулачевой, опасное место к 12.30 огородили и установили временный дорожный знак.