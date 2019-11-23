Игровой площадки в центре Йыхви, очевидно, не будет

Владелец расположенной по улице Раквере, 4 недвижимости площадью около 5800 квадратных метров Роман Вилло еще весной сообщил волостному управлению, что 12 августа заканчивается десятилетний договор о бесплатном пользовании землей под игровой площадкой. Он предложил волости выкупить всю недвижимость.

В ходе продолжавшихся с того времени переговоров владелец снизил продажную цену с первоначально запрошенных 180000 евро до 125000 евро, однако волостное собрание на двух заседаниях, где этот вопрос стоял на повестке дня, не дало согласия на покупку.

Находящийся у власти избирательный союз "Jõhvi - Meie Kodu" вышел в четверг с предложением выкупить недвижимость за 70000 евро, но и для одобрения этого плана одного голоса не хватило.

По словам Романа Вилло, продажа недвижимости волости дешевле, чем за 125000 евро, немыслима, ведь это было бы меньше, чем он сам заплатил за нее. "Предложение 70000 евро нельзя воспринимать всерьез", - сказал он, добавив, что намерен уже в этом году выставить данную недвижимость на открытую продажу, поскольку переговоры с волостью зашли в тупик.

По его словам, в соответствии с составленным три года назад оценочным актом стоимость недвижимости равна 180000 евро. "Рыночная цена может быть немного меньше, но заинтересованные в покупке есть", - сказал он.