Сб, 23.11.2019
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Мечта о профессии полицейского подстегивает изучающих госязык

Нарвский гимназист Владислав Сизов очень внимательно слушал, что говорил руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев, а также попросил у него автограф. "Такого раньше не случалось", - признался полицейский начальник.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Нарвского гимназиста Владислава Сизова и 32-летнюю йыхвиску Юлию Яцунюк объединяет мечта о профессии полицейского и, стремясь к своей мечте, они оба с энтузиазмом учат эстонский язык. На этой неделе они встретились в Нарва-Йыэсуу на двухдневном обучении, посвященном внутренней безопасности. 

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- Решила пойти на обучение Академии внутренней обороны, так как меня с детства интересует все, что связано с работой полиции, а также с армией, - сказала Юлия Яцунюк, в свое время интересовавшаяся возможностью службы в Силах обороны, но решившая все же посвятить себя родившемуся в семье ребенку.   

Сделала бы крутой поворот 

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