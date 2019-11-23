Мечта о профессии полицейского подстегивает изучающих госязык

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- Решила пойти на обучение Академии внутренней обороны, так как меня с детства интересует все, что связано с работой полиции, а также с армией, - сказала Юлия Яцунюк, в свое время интересовавшаяся возможностью службы в Силах обороны, но решившая все же посвятить себя родившемуся в семье ребенку.