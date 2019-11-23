Мечта о профессии полицейского подстегивает изучающих госязык

Нарвского гимназиста Владислава Сизова и 32-летнюю йыхвиску Юлию Яцунюк объединяет мечта о профессии полицейского и, стремясь к своей мечте, они оба с энтузиазмом учат эстонский язык. На этой неделе они встретились в Нарва-Йыэсуу на двухдневном обучении, посвященном внутренней безопасности.
- Решила пойти на обучение Академии внутренней обороны, так как меня с детства интересует все, что связано с работой полиции, а также с армией, - сказала Юлия Яцунюк, в свое время интересовавшаяся возможностью службы в Силах обороны, но решившая все же посвятить себя родившемуся в семье ребенку.