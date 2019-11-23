Председатель ревизионной комиссии: высокие компенсации исходят из запросов оппозиции

По словам Тамары Пылевиной (слева), компенсации руководителям и председателям комиссий Йыхвиского волостного собрания высокие, поскольку им приходится много работать, отвечая на запросы оппозиции. На снимке запечатлены также зампредседателя волостного собрания Елена Безводицкая и председатель фракции "Jõhvi - Meie Kodu" Андрей Оямяэ.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik