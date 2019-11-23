Сб, 23.11.2019
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Председатель ревизионной комиссии: высокие компенсации исходят из запросов оппозиции

По словам Тамары Пылевиной (слева), компенсации руководителям и председателям комиссий Йыхвиского волостного собрания высокие, поскольку им приходится много работать, отвечая на запросы оппозиции. На снимке запечатлены также зампредседателя волостного собрания Елена Безводицкая и председатель фракции "Jõhvi - Meie Kodu" Андрей Оямяэ.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Избранная в четверг председателем ревизионной комиссии Йыхвиского волостного собрания Тамара Пылевина объяснила выплачиваемые руководителям волостного собрания высокие компенсации большой работой, которой требуют ответы на запросы оппозиции.

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Депутаты правящих в Йыхви избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" и Центристской партии отклонили в четверг предложение оппозиции уменьшить почти наполовину компенсации, выплачиваемые руководителям, председателям комиссий и рядовым членам волостного собрания.

Отвечать на запросы - это большая работа 

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