Председатель ревизионной комиссии: высокие компенсации исходят из запросов оппозиции

Избранная в четверг председателем ревизионной комиссии Йыхвиского волостного собрания Тамара Пылевина объяснила выплачиваемые руководителям волостного собрания высокие компенсации большой работой, которой требуют ответы на запросы оппозиции.
Депутаты правящих в Йыхви избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" и Центристской партии отклонили в четверг предложение оппозиции уменьшить почти наполовину компенсации, выплачиваемые руководителям, председателям комиссий и рядовым членам волостного собрания.