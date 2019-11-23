ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Эдуард Эаст

Для председателя Йыхвиского волостного собрания Эдуарда Эаста состоявшееся на этой неделе заседание собрания определенно стало испытанием, поскольку на голосование поставили два проекта, которые для него были совсем неудобными и вынесение которых на обсуждение собрания он под разными предлогами оттягивал.
Прежде всего это, разумеется, вопрос его собственной зарплаты и компенсации депутатам. На счастье Эаста, оппозиция присовокупила к своему проекту тему урезания компенсаций депутатам, и это упростило Эасту жизнь. Если среди членов коалиции многие до сих пор не смирились с тем, что председатель Йыхвиского волостного собрания получает за нагрузку сомнительного объема зарплату в 2500 евро, то покушение на собственный кошелек и им, очевидно, пришлось не по душе.
Хотя Эаст не устает подчеркивать, какой он большой знаток юридических вопросов, волостному собранию на этой неделе пришлось исправить еще одну юридическую оплошность: выплату бывшему помощнику волостного старейшины Елене Безводицкой по случаю ухода с должности незаконной компенсации в размере 6000 евро. Понадобилось призвать всю юридическую компетенцию волостной управы, чтобы в итоге прийти к выводу, что незаконную выплату можно сделать законной, если постфактум подправить бумаги. Вроде как кража вовсе и не кража, если оформить ее позднее как договор дарения.