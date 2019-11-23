ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Эдуард Эаст

Прежде всего это, разумеется, вопрос его собственной зарплаты и компенсации депутатам. На счастье Эаста, оппозиция присовокупила к своему проекту тему урезания компенсаций депутатам, и это упростило Эасту жизнь. Если среди членов коалиции многие до сих пор не смирились с тем, что председатель Йыхвиского волостного собрания получает за нагрузку сомнительного объема зарплату в 2500 евро, то покушение на собственный кошелек и им, очевидно, пришлось не по душе.