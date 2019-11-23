Спасатель Хейго Олу: "Никому не верится в возможность ситуации, когда надолго можно остаться без электричества"

- На фоне продолжительного прекращения подачи электроэнергии, на несколько дней парализовавшего в конце октября юго-восток Эстонии, уместно спросить - насколько хорошо готовы к экстренным ситуациям в Ида-Вирумаа?

- Мы готовы к ним не на сто процентов, да и во всем эстонском государстве еще довольно многое можно исправить в этом смысле. Важно, насколько готовы к ним поставщики различных жизненно важных услуг - я имею в виду продавцов электроэнергии и услуг связи, обслуживающих дорожную сеть и продавцов горючего. Второй аспект - готовность госучреждений, а также местных самоуправлений, и третий - предприятия и жители.

- В Ида-Вирумаа очень много многоквартирных домов, жильцы которых наиболее уязвимы.

- Спасательный департамент постоянно оказывает давление на местные самоуправления, организующие оказание населению жизненно важных услуг - водоснабжения, канализации и отопления. Поставщики должны быть и сами в состоянии с помощью генераторов подавать воду или тепло в период прекращения подачи электроэнергии. Однако проблемой становится конечный потребитель, ведь в теплоузлах или распределительных пунктах многоквартирных домов нет возможности развести оттуда воду или тепло по квартирам. Необходимый для этого маленький электрогенератор стоит вместе с подготовкой к подключению около двух тысяч евро.

- Приобрести их мешает нехватка денег или недостаток предусмотрительности?

- Никому не верится в возможность ситуации, когда надолго можно остаться без электричества. Примеров такого у нас не очень много: весной электричество пропадало в Алутагузеской волости, позднее - в Нарве, но это были кратковременные отключения. Произошедшее в юго-восточной Эстонии стало в этом смысле хорошим напоминанием и уроком.

- Насколько дальновидны тут самоуправления?

- Пару недель назад мы провели на примере юго-востока Эстонии учения в Силламяэском горуправлении, договорились также с Йыхвиским волостным управлением о проведении подобных учений в начале следующего года.

Самоуправления еще не до конца продумали, что будет, если пропадет электричество. В здешнем регионе у нас есть спасательные команды, где мы можем работать с помощью генератора, в Йыхви и Нарве; в Кохтла-Ярвескую команду можем доставить передвижной генератор. В Силламяэской команде такой возможности сейчас нет, но новое строящееся здание будет уже более функционально надежным. Это позволяет предоставить помещения также кризисным комиссиям самоуправлений, где они могли бы работать в экстренной ситуации.

- План на случай экстренной ситуации имеется у каждого самоуправления, но как он сработает в момент кризиса, никто, очевидно, представления не имеет.

- Мы помогаем самоуправлениям дополнять и исправлять эти планы; например, в ходе учений в Силламяэ мы обнаружили довольно много таких вещей, которые можно подготовить в период покоя и позднее использовать при экстренной ситуации.