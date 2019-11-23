Спасатель Хейго Олу: "Никому не верится в возможность ситуации, когда надолго можно остаться без электричества"

Советник бюро готовности Идаского спасательного центра Хейго Олу отмечает, что в действительности к экстренным ситуациям не готовы ни государство, ни ведомства, ни самоуправления, ни сами жители.
- На фоне продолжительного прекращения подачи электроэнергии, на несколько дней парализовавшего в конце октября юго-восток Эстонии, уместно спросить - насколько хорошо готовы к экстренным ситуациям в Ида-Вирумаа?
- Мы готовы к ним не на сто процентов, да и во всем эстонском государстве еще довольно многое можно исправить в этом смысле. Важно, насколько готовы к ним поставщики различных жизненно важных услуг - я имею в виду продавцов электроэнергии и услуг связи, обслуживающих дорожную сеть и продавцов горючего. Второй аспект - готовность госучреждений, а также местных самоуправлений, и третий - предприятия и жители.
- В Ида-Вирумаа очень много многоквартирных домов, жильцы которых наиболее уязвимы.
- Спасательный департамент постоянно оказывает давление на местные самоуправления, организующие оказание населению жизненно важных услуг - водоснабжения, канализации и отопления. Поставщики должны быть и сами в состоянии с помощью генераторов подавать воду или тепло в период прекращения подачи электроэнергии. Однако проблемой становится конечный потребитель, ведь в теплоузлах или распределительных пунктах многоквартирных домов нет возможности развести оттуда воду или тепло по квартирам. Необходимый для этого маленький электрогенератор стоит вместе с подготовкой к подключению около двух тысяч евро.
- Приобрести их мешает нехватка денег или недостаток предусмотрительности?
- Никому не верится в возможность ситуации, когда надолго можно остаться без электричества. Примеров такого у нас не очень много: весной электричество пропадало в Алутагузеской волости, позднее - в Нарве, но это были кратковременные отключения. Произошедшее в юго-восточной Эстонии стало в этом смысле хорошим напоминанием и уроком.
- Насколько дальновидны тут самоуправления?
- Пару недель назад мы провели на примере юго-востока Эстонии учения в Силламяэском горуправлении, договорились также с Йыхвиским волостным управлением о проведении подобных учений в начале следующего года.
Самоуправления еще не до конца продумали, что будет, если пропадет электричество. В здешнем регионе у нас есть спасательные команды, где мы можем работать с помощью генератора, в Йыхви и Нарве; в Кохтла-Ярвескую команду можем доставить передвижной генератор. В Силламяэской команде такой возможности сейчас нет, но новое строящееся здание будет уже более функционально надежным. Это позволяет предоставить помещения также кризисным комиссиям самоуправлений, где они могли бы работать в экстренной ситуации.
- План на случай экстренной ситуации имеется у каждого самоуправления, но как он сработает в момент кризиса, никто, очевидно, представления не имеет.
- Мы помогаем самоуправлениям дополнять и исправлять эти планы; например, в ходе учений в Силламяэ мы обнаружили довольно много таких вещей, которые можно подготовить в период покоя и позднее использовать при экстренной ситуации.
Важно уже заранее переговорить и договориться о действиях с партнерами по сотрудничеству - с теми, у кого имеется надежность функционирования. Например, в Кохтла-Ярве - это "VKG" и "Järve Biopuhastus", в Силламяэ - "Silpower"…
Самоуправлениям важно знать, что они не одни: кризисная команда Спасательного департамента в экстренной ситуации тут же соберется и окажет им поддержку.
- При отключении электричества весьма проблематично также получить топливо. Надолго ли хватит горючего у самих спасателей?
- Наши запасы не очень большие, но мы приобрели определенное количество мобильных топливных заправщиков. Используем их в основном при продолжительных пожарах на местности, но можем также перемещать их из одной точки в другую. Такая сеть мобильных заправщиков имеется у нас по всей Эстонии, и при необходимости мы можем подвезти дополнительные заправщики оттуда, где они в данный момент не требуются.
- Где расположена автономная заправка в Ида-Вирумаа?
- В Ида-Вирумаа ее и нет, ближайшая к нам находится в Аравете. Мне неизвестно также, чтобы в Ида-Вирумаа имелась заправка, готовая к тому, чтобы мы смогли установить там, например, генератор. У нас в планах - объехать все заправки, чтобы посмотреть, сможем ли мы получить там горючее для своих нужд со своими средствами.
Мы постоянно говорим с продавцами горючего, чтобы они улучшали свою надежность снабжения, ведь это не такое уж дорогое для них дело. Обязать их мы, конечно, не можем. Требования как к продавцам горючего, так и к поставщикам услуг связи, по-моему, слишком мягкие. Это не совсем нормально, что услуга связи пропадает через 20 минут после отключения электроэнергии. Мы, как государство, должны установить более строгие требования.
- После урагана в Вырумаа государство более серьезно относится к этому?
- Для Спасательного департамента он даже стал очень хорошей рекламой (смеется). Мы ведь уже давно призывали поставщиков важных услуг увеличить надежность своего функционирования: кризис в юго-восточной Эстонии показал, что мы вели не пустой разговор. Это заставило как самоуправления и министерства, так и госпредприятия крепче задуматься о надежности своей работы и альтернативных услугах и заняться обсуждением этой темы.