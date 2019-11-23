ОПРОС: Должно ли эстонское правительство продолжать работу в нынешнем составе?

Правительство Эстонии сотрясают скандалы.
Виктор БЫКОВ:
- Думаю, что нет. Слишком много в верхушках власти происходит скандалов и из-за этих неурядиц не получается нормальных решений - соответственно, падает доверие. Плюс на этом фоне теряется экономическая стабильность и стабильность работы правительства тоже.
Аве ПААВО:
- У меня так много работы, связанной с региональными проблемами, что заниматься анализом деятельности эстонского правительства и даже просто подумать об этом совершенно нет времени. Поэтому никаких оценок или прогнозов не могу дать.
Петр ТАРЕЕВ:
- Какие-то недостатки, наверное, всегда и у всех есть, а все новое - в основном это хорошо забытое старое. Доверия вообще ни к кому нет, мы - простой народ, что от нас зависит? Нынешние правители пенсию подняли, уже хорошо, хоть и меньше, чем обещали. Пусть работают до следующих выборов, новых если и переизберут, то вряд ли будет лучше.
Анжела ЕНГИБАРЯН:
- Если честно, особо не вникаю, потому что очень далека от политики. Не интересуюсь и ничего не знаю, даже на выборы не хожу.
Игорь БОРСУК:
- Из собственного жизненного опыта могу сказать: сколько правителей ни меняй, ничего не изменится. Не эти, так другие скандалы будут. Поэтому пусть дальше работают. А вот спросить за то, что они натворили будучи на высокой должности, было бы очень хорошо: один министр проведет какую-то не до конца продуманную реформу, а другому потом приходится расхлебывать... К сожалению, механизма такого нет - надо такой закон придумать, чтобы министры больше чувствовали груз ответственности.