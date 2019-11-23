На финском банном празднике в Нарве потела международная компания
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Неделя Северных стран завершилась большим банным праздником на берегу реки Нарва, где в парилках на колесах одинаково потели и финны, и эстонцы, и русские. "Баня - это наше древнее общее дело, - отметила пресс-советник финского посольства Ханнеле Валкеэниеми, добавив, что баня служит как интегратором, так и объединителем. - В бане нельзя применять оружие или надевать знаки отличия - на полке все мы равны".
В субботу вечером на берегу в Липовой ямке припарковались "военная автобаня" Алутагузеской дружины Кайтселийта и баня хутора Орава, построенная его хозяином Прийтом Оравом на базе старого автоприцепа. Бонусом стали возможности охладиться в воде пограничной реки с температурой пять градусов, а также насладиться видами на Нарвскую и Ивангородскую крепости.