Неделя Северных стран завершилась большим банным праздником на берегу реки Нарва, где в парилках на колесах одинаково потели и финны, и эстонцы, и русские. "Баня - это наше древнее общее дело, - отметила пресс-советник финского посольства Ханнеле Валкеэниеми, добавив, что баня служит как интегратором, так и объединителем. - В бане нельзя применять оружие или надевать знаки отличия - на полке все мы равны".