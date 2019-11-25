Пн, 25.11.2019
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Снежные пушки в Кивиыли приступили к работе

Снежные пушки на горе в Кивиыли приступили к работе сразу же, как только погода стала минусовой. За четыре холодных дня можно подготовить нужный объем снега.

ФОТО: Кивиылиский приключенческий центр

При минусовых показателях приступившие к работе снежные пушки в Кивиылиском приключенческом центре за пару суток сумели подготовить треть снежного объема, который понадобится для открытия первого спуска.

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Пушки в центре начали действовать сразу же, как только температура стала минусовой. Запущенные в работу в ночь на воскресенье пушки будут действовать до тех пор, пока морозная погода позволит. "Да, потеплеет, но не настолько, чтобы снег растаял", - говорит руководитель центра Янек Маар. Затем погода вновь станет прохладнее и производство вновь можно будет продолжить.

Для того чтобы подготовить для открытия спуска нужный объем снега, потребуется четверо суток работы пушек. Но даже если в течение недели сумеют произвести этот объем, центр в начале декабря еще не откроется, пригодной для спусков гора станет в середине декабря, перед Рождеством и началом школьных каникул.

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