Снежные пушки в Кивиыли приступили к работе

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Пушки в центре начали действовать сразу же, как только температура стала минусовой. Запущенные в работу в ночь на воскресенье пушки будут действовать до тех пор, пока морозная погода позволит. "Да, потеплеет, но не настолько, чтобы снег растаял", - говорит руководитель центра Янек Маар. Затем погода вновь станет прохладнее и производство вновь можно будет продолжить.