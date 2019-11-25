Пн, 25.11.2019
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Эрик Рейнбок победил в турнире по вольной борьбе в Хельсинки

Эрик Рейнбок победил на турнире в Хельсинки всех соперников.

ФОТО: Борцовский клуб "Kuldkaru"

Кохтлаярвесец Эрик Рейнбок в субботу на турнире по вольной борьбе "Helsinki Open" стал победителем в весовой категории до 79 кг.

Соревновавшийся раньше в классе юниоров представитель борцовского клуба "Kuldkaru" Рейнбок выиграл на хельсинкском турнире во взрослом зачете все пять матчей, причем в первых трех турах он не давал становившимся его соперниками финским борцам шанса набрать хотя бы одно очко. 

В полуфинале ученик тренера Алексея Хапова Рейнбок встретился с американским борцом Кейдом Райтом, которого победил со счетом 8:2.

В проходившей на равных встрече с финном Вили Силланпяя Рейнбок выжал победу со счетом 9:6. 

В проходившем днем ранее матче Эстония-Финляндия победила Эстония - 6:3, победные очки принесли Эстонии также представители "Kuldkaru" Эрик Рейнбок и Никита Чехонин.

Дома Эрик Рейнбок будет бороться уже 7 декабря в Ахтмеском спортхолле на проводимом вот уже в 12-й раз турнире "Kuldkaru Open", включенном нынче в официальный календарь международного союза борьбы UWW и поэтому обещающем небывало сильный состав участников.

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