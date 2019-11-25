Эрик Рейнбок победил в турнире по вольной борьбе в Хельсинки

Кохтлаярвесец Эрик Рейнбок в субботу на турнире по вольной борьбе "Helsinki Open" стал победителем в весовой категории до 79 кг.
Соревновавшийся раньше в классе юниоров представитель борцовского клуба "Kuldkaru" Рейнбок выиграл на хельсинкском турнире во взрослом зачете все пять матчей, причем в первых трех турах он не давал становившимся его соперниками финским борцам шанса набрать хотя бы одно очко.
В полуфинале ученик тренера Алексея Хапова Рейнбок встретился с американским борцом Кейдом Райтом, которого победил со счетом 8:2.
В проходившей на равных встрече с финном Вили Силланпяя Рейнбок выжал победу со счетом 9:6.
В проходившем днем ранее матче Эстония-Финляндия победила Эстония - 6:3, победные очки принесли Эстонии также представители "Kuldkaru" Эрик Рейнбок и Никита Чехонин.
Дома Эрик Рейнбок будет бороться уже 7 декабря в Ахтмеском спортхолле на проводимом вот уже в 12-й раз турнире "Kuldkaru Open", включенном нынче в официальный календарь международного союза борьбы UWW и поэтому обещающем небывало сильный состав участников.