Кайдо Коога: "Правда "водочных центристов", или Давайте говорить о деле, господин волостной старейшина"

Во-первых, если хочешь содержательной полемики, то не навешивай ярлыки. В статье Макса Каура "Демагогия салонных социалистов" ("Северное побережье", 19 ноября) я не нахожу ни одного аргумента, почему Павла Прокопенко следует называть салонным социалистом. Поэтому считаю, что, следуя логике Макса Каура, я могу назвать его "водочным центристом". В данном случае, правда, использую это выражение в кавычках.

Во-вторых, если уж пишешь в газету, то говори о деле. Статья Павла Прокопенко касалась транжирства в Йыхвиской волости и смехотворности обращения к правительству за 5000 евро на фоне этого.

Если волостной старейшина упрекает Павла Прокопенко в том, что тот выступает против всего, то я бы хотел упрекнуть волостного старейшину в том, что он согласен со всем, что происходит в волости, и всем доволен. Неужели волостному старейшине кажется справедливым и прозрачным, что большинство членов коалиции волостного собрания получают зарплату от волости? Я бы не хотел руководить такой волостью.