Футбольный союз запретил кохтла-ярвескому клубу нанимать иностранцев

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Поздно вечером в пятницу на домашней странице Эстонского футбольного союза появилось лаконичное сообщение о том, что дисциплинарная комиссия наказала клуб из Кохтла-Ярве за нарушение финансовых правил запретом на регистрацию футболистов из других футбольных союзов на два предстоящих сезона. Это означает, что ни предстоящей зимой, ни следующим летом иностранцев в составе ФК "Ярве" быть не должно. Срок наказания истекает только в начале 2021 года.