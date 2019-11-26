Вт, 26.11.2019
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Футбольный союз запретил кохтла-ярвескому клубу нанимать иностранцев

Колумбиец Дуван Москера, забив в нынешнем сезоне 15 голов, был одним из ведущих игроков ФК "Ярве", интерес к нему проявляют и некоторые более сильные клубы.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Став в этом году новичком первой лиги первенства Эстонии по футболу, ФК "Ярве" из Кохтла-Ярве не имеет права в течение следующего года нанимать платных футболистов из числа иностранцев.

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Поздно вечером в пятницу на домашней странице Эстонского футбольного союза появилось лаконичное сообщение о том, что дисциплинарная комиссия наказала клуб из Кохтла-Ярве за нарушение финансовых правил запретом на регистрацию футболистов из других футбольных союзов на два предстоящих сезона. Это означает, что ни предстоящей зимой, ни следующим летом иностранцев в составе ФК "Ярве" быть не должно. Срок наказания истекает только в начале 2021 года. 

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