Екатерина Миротворцева, установившая 33 рекорда Эстонии, избрана лучшей молодой легкоатлеткой года

Ученица тренера Евгения Терентьева (силламяэский "Калев") в нынешнем сезоне в различных возрастных группах 33 раза обновляла рекорды Эстонии. В том числе семь из них 17-летняя спортсменка установила в прошлое воскресенье в зачете среди взрослых.

На первенстве Эстонии в ходьбе на 10000 метров она обошла и всех мужчин. Установленный ею рекорд Эстонии среди женщин (47.37,82) в таблице взрослых занимает 22-е место, а в мировом рейтинге это 46-й результат. Среди девушек в возрасте до 18 лет в нынешнем сезоне на этой дистанции быстрее ее была только одна - российская спортсменка Юлия Халилова.

В ходьбе на 5000 метров на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, проходившем в Баку, с результатом 22.26,01 в этом году в мире среди девушек до 18 лет она занимает четвертую строчку.