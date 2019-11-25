Пн, 25.11.2019
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  • Екатерина Миротворцева, установившая 33 рекорда Эстонии, избрана лучшей молодой легкоатлеткой года

Екатерина Миротворцева, установившая 33 рекорда Эстонии, избрана лучшей молодой легкоатлеткой года

Екатерина Миротворцева, которой в прошлое воскресенье исполнилось 17 лет, в этом году установила семь рекордов Эстонии среди взрослых спортсменов, а в европейском рейтинге среди взрослых спортсменок в ходьбе на 10000 метров она занимает 22-е место.

ФОТО: Тайро Луттер / Postimees

Юная силламяэска Екатерина Миротворцева, завоевавшая золотую медаль на проходившем летом Европейском юношеском Олимпийском фестивале, в пятницу вечером была объявлена лучшей легкоатлеткой нынешнего года в Эстонии в девичьей возрастной группе до 18 лет.

Ученица тренера Евгения Терентьева (силламяэский "Калев") в нынешнем сезоне в различных возрастных группах 33 раза обновляла рекорды Эстонии. В том числе семь из них 17-летняя спортсменка установила в прошлое воскресенье в зачете среди взрослых.

На первенстве Эстонии в ходьбе на 10000 метров она обошла и всех мужчин. Установленный ею рекорд Эстонии среди женщин (47.37,82) в таблице взрослых занимает 22-е место, а в мировом рейтинге это 46-й результат. Среди девушек в возрасте до 18 лет в нынешнем сезоне на этой дистанции быстрее ее была только одна - российская спортсменка Юлия Халилова.

В ходьбе на 5000 метров на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, проходившем в Баку, с результатом 22.26,01 в этом году в мире среди девушек до 18 лет она занимает четвертую строчку.

Среди номинантов на звание лучшей легкоатлетки среди девушек до 18 лет была и представительница йыхвиского клуба "Visa" Пиппи Лотта Энок, которая в соревнованиях семиборцев на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, набрав 5488 баллов, заняла четвертое место.

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