ВРЕМЯ: В Сийвертси появилось электричество

Тем самым давно мучивший жителей Сийвертси вопрос наконец решен. Акцию подключения к электросети жители Сийвертси начали несколько лет тому назад, но постоянно вставал финансовый вопрос, поскольку были трудности с установкой трансформатора. Теперь городская управа пошла людям навстречу, поскольку покрывать расходы и впредь можно постепенно и нынешняя выплата составит округленно 50-60 крон с хозяйства. ("Põhja Kodu", 24 ноября 1939 г.)

За неделю зарегистрировано более 1500 случаев ОРЗ

По данным Вирумааской службы охраны здоровья, рост острых респираторных заболеваний в регионе продолжается. Грипп составляет 10 процентов от общей заболеваемости. За прошедшую неделю подтверждено 10 случаев свиного гриппа.

В период с 16 по 22 ноября в кохтла-ярвеском регионе зарегистрировано порядка 1000 новых случаев ОРЗ (в предыдущую неделю было 600). Из них по клиническим признакам и подтвержденным лабораторным анализам - 100 случаев гриппа, в том числе 8 - так называемого свиного. В Нарве зарегистрировано 543 случая ОРЗ, из которых 13 - гриппа, в том числе подтвержденных лабораторно 2 случая свиного.

По словам ведущего специалиста по эпидемиологии Вирумааской СОЗ Светланы Лисициной, общая заболеваемость, несмотря на ее рост, остается на уровне сезонной. За последние пять лет средний показатель за неделю составлял порядка 2000 заболевших человек, в том числе 180 - гриппом.

Лисицина отметила, что подъем сезонной заболеваемости обычно протекает в течение шести-восьми недель. И поскольку регистрация ее ныне началась три недели назад, то можно ожидать, что подъем еще будет продолжаться несколько недель.