У спасателей в Ида-Вирумаа выдался напряженный уикэнд

В пятницу 25 апреля спасателей вызвали в 19.41 в район Кукрузе в Кохтла-Ярве, где на дачном участке горели две кучи собранной сухой травы. Хозяев на месте не было.

В тот же вечер, в 21.22, поступило сообщение о костре, который разожгли дети на улице Вахтра в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Костер был потушен, детям провели разъяснительную беседу.

В субботу, 26 апреля, в 15.06 спасателям сообщили, что в Нарве на улице Пуувилла горят сухая трава и мусор. Огонь охватил около 70 квадратных метров. Причиной возгорания мог стать окурок.

Далее, в 17.07 спасатели выехали на тушение сухой травы на площади 400 квадратных метров в деревне Перьяци в Нарва-Йыэсуу.

На этом список субботних происшествий не исчерпывается: в 17.22, поступило сообщение о пожаре на поле в деревне Пеэри Тойлаской волости. Там огонь распространился на 250 квадратных метров и был ликвидирован к 19.10. А уже в 19.08 другая команда спасателей выехала на улицу Аутокумпу в Кохтла-Ярве, где горели старые шины.

В воскресенье, 27 апреля, в 10.31 в деревне Савала Люганузеской волости от костра загорелась сухая трава. Пожар охватил около 150 квадратных метров территории.

Из Кохтла-Ярве в 11.42 сообщили о возгорании в лесу у бульвара Эстония - там спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров.

Чуть позднее, в 13.36, в Ярвеском районе того же Кохтла-Ярве загорелась сухая трава на улице Ярвекюла - выгорело около 400 квадратных метров территории.