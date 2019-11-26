Кохтла-ныммеская община требует от волости ясности относительно народного дома

Кохтла-Ныммеский народный дом нуждается в инвестициях, чтобы привести его здание в соответствие с элементарными требованиями безопасности. Однако в нем имеются и другие проблемы - например, протекающая крыша и, как утверждается, неэффективная система отопления. Тем не менее волость за два года не смогла решить, что же делать с домом. На снимке - комната станочного ткачества: чтобы научиться этому ремеслу, приходится записываться в очередь.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik