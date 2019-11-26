Кохтла-ныммеская община требует от волости ясности относительно народного дома

Руководители кружков Кохтла-Ныммеского народного дома и активисты местной общины обратились в волостное управление с открытым письмом, в котором содержатся упреки по поводу того, что в ситуации, когда волость взвешивает частичное или полное закрытие дома, руководство волости ни разу не встретилось с местной общиной, чтобы дать пояснения относительно будущего этого здания.
"Северное побережье" писало в октябре этого года, что у Тойлаского волостного управления есть два плана относительно опасного и разваливающегося здания народного дома: использовать здание частично, а остальную часть законсервировать, или же полностью закрыть дом и перевести всю деятельность по интересам в здание школы.