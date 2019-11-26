Вт, 26.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Кохтла-ныммеская община требует от волости ясности относительно народного дома

Кохтла-Ныммеский народный дом нуждается в инвестициях, чтобы привести его здание в соответствие с элементарными требованиями безопасности. Однако в нем имеются и другие проблемы - например, протекающая крыша и, как утверждается, неэффективная система отопления. Тем не менее волость за два года не смогла решить, что же делать с домом. На снимке - комната станочного ткачества: чтобы научиться этому ремеслу, приходится записываться в очередь.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Руководители кружков Кохтла-Ныммеского народного дома и активисты местной общины обратились в волостное управление с открытым письмом, в котором содержатся упреки по поводу того, что в ситуации, когда волость взвешивает частичное или полное закрытие дома, руководство волости ни разу не встретилось с местной общиной, чтобы дать пояснения относительно будущего этого здания.

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"Северное побережье" писало в октябре этого года, что у Тойлаского волостного управления есть два плана относительно опасного и разваливающегося здания народного дома: использовать здание частично, а остальную часть законсервировать, или же полностью закрыть дом и перевести всю деятельность по интересам в здание школы.

Открытое письмо волостному управлению 

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