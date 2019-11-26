Вирумааское общество эстонского образования просит дополнительных денег для обучения эстонскому языку

Председатель правления общества Маре Роозилехт отметила, что во многих эстоноязычных школах постоянно растет доля учащихся, для которых родным языком является русский.

- По нашему мнению, в данных школах именно дополнительное обучение эстонскому языку учащихся, для которых родным языком является русский, имеет критическое значение. Если русскоязычная молодежь не владеет на должном уровне эстонским языком, то это сдерживает и успех в обучении другим предметам и приводит к отсеву из школы. Это, в свою очередь, препятствует их интеграции и распространению в Ида-Вирумаа эстонского языка как государственного, - заявила Роозилехт.

В обращении говорится, что поскольку в русскоязычных семьях зачастую не владеют эстонским на должном уровне, то родители в этих семьях не могут поддержать учебу своих детей. То есть единственная возможность для школы - это развитие языковой практики.

Вирумааское общество эстонского образования считает, что для успешного движения к единой школе Эстонии учебные заведения должны иметь четкую денежную поддержку.

"Обучение эстонскому языку на хорошем уровне учащихся Ида-Вирумаа, чей родной язык русский, является ключевым фактором для здешнего региона", - говорится в обращении.