ПЕРЕДОВИЦА: Учитесь разговаривать с общиной

В начале ноября в Кохтла-Ярвеском горсобрании произошла неловкая история, когда председатель горсобрания Рийна Иванова прикрикнула на собравшихся в зале заседаний людей, чтобы те замолчали или покинули зал, и пригрозила полицией.
Эти люди - жители Ахтмеской части того же города - пришли на заседание горсобрания, на котором депутаты должны были принять решение о том, инициировать или не инициировать детальную планировку намечаемого завода масел. Люди явились, поскольку тревожились, так как не получили достаточных объяснений о влиянии планируемого завода на окружающую среду и поэтому хотели, чтобы депутаты не одобрили строительство химпредприятия за дворами их домов.
Тут можно провести параллель с уже довольно долго сохраняющимся напряжением вокруг Кохтла-Ныммеского народного дома. Местные жители давно бьют в набат и заявляют, что не согласны с планом волостных властей закрыть народный дом. Волостная власть опять же отвечает, что речь идет об эмоциях, не имеющих никакого значения с точки зрения решения проблемы, и что еще ничего не решено. Однако странным образом выясняется, что волостная власть в течение всего этого времени не нашла возможности встретиться с теми, кого этот вопрос непосредственно касается. А ведь это было бы элементарным шагом на пути развития спокойного диалога.
Иногда кажется, что самоуправленческие руководители довольно быстро после выборов забывают, как происходит решение проблем местных людей. Для этого необходимо понять их тревоги. А необходимой предпосылкой этого служит, в свою очередь, разговор с людьми.