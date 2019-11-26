ПЕРЕДОВИЦА: Учитесь разговаривать с общиной

Эти люди - жители Ахтмеской части того же города - пришли на заседание горсобрания, на котором депутаты должны были принять решение о том, инициировать или не инициировать детальную планировку намечаемого завода масел. Люди явились, поскольку тревожились, так как не получили достаточных объяснений о влиянии планируемого завода на окружающую среду и поэтому хотели, чтобы депутаты не одобрили строительство химпредприятия за дворами их домов.

Тут можно провести параллель с уже довольно долго сохраняющимся напряжением вокруг Кохтла-Ныммеского народного дома. Местные жители давно бьют в набат и заявляют, что не согласны с планом волостных властей закрыть народный дом. Волостная власть опять же отвечает, что речь идет об эмоциях, не имеющих никакого значения с точки зрения решения проблемы, и что еще ничего не решено. Однако странным образом выясняется, что волостная власть в течение всего этого времени не нашла возможности встретиться с теми, кого этот вопрос непосредственно касается. А ведь это было бы элементарным шагом на пути развития спокойного диалога.