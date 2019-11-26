Суд изучал, действительно ли заключенный помочился

А именно: один из заключенных Вируской тюрьмы обратился в суд с жалобой на то, что ему пришлось находиться на прогулке больше получаса, хотя врач предусмотрел для него только получасовые прогулки. Как утверждалось, заключенный поэтому не смог удовлетворить свою естественную потребность и испытал страдания и неловкость перед другими, когда вынужден был облегчиться в прогулочном боксе. Тюрьма, правда, принесла извинения заключенному, однако он потребовал через суд компенсацию в 10000 евро.