Суд изучал, действительно ли заключенный помочился

Тартуский административный суд разрешал недавно казус, когда судье пришлось изучать, помочился или нет во время прогулки заключенный, обратившийся в суд.
А именно: один из заключенных Вируской тюрьмы обратился в суд с жалобой на то, что ему пришлось находиться на прогулке больше получаса, хотя врач предусмотрел для него только получасовые прогулки. Как утверждалось, заключенный поэтому не смог удовлетворить свою естественную потребность и испытал страдания и неловкость перед другими, когда вынужден был облегчиться в прогулочном боксе. Тюрьма, правда, принесла извинения заключенному, однако он потребовал через суд компенсацию в 10000 евро.
Для разрешения случившегося суд изучил часовую видеозапись прогулки и счел, что она опровергает утверждения заключенного.
"Невозможно, чтобы лицо, которое вынуждено воздерживаться от удовлетворения своих естественных потребностей и испытывает при этом обусловленные состоянием здоровья трудности, гуляло в течение часа в одинаковом темпе, с одинаковой походкой и положением тела. /.../ Тем более трудно поверить в то, что вышеописанным способом передвигается лицо, которое во время прогулки облегчилось на ходу".