Вт, 26.11.2019
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Женщина выстрелила в полицейского из газового оружия

Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

21 мая этого года проживающая в Ярвеской части города Кохтла-Ярве Светлана (39) напала на регионального полицейского, когда тот вместе с работником по защите детей пришел с визитом на дом к семье из группы риска.

Женщина схватила газовый пистолет и выстрелила из него в лицо полицейскому. Оказав сопротивление при задержании, женщина также повредила охраннику правопорядка руку, оставив на ней ссадину.

Светлана предстала перед судом по обвинению в применении насилия с использованием оружия против представителя власти, находившегося при исполнении служебных обязанностей. В ходе согласительного производства суд приговорил женщину к году условного лишения свободы с испытательным сроком год и два месяца.

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