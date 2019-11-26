Женщина выстрелила в полицейского из газового оружия

21 мая этого года проживающая в Ярвеской части города Кохтла-Ярве Светлана (39) напала на регионального полицейского, когда тот вместе с работником по защите детей пришел с визитом на дом к семье из группы риска.
Женщина схватила газовый пистолет и выстрелила из него в лицо полицейскому. Оказав сопротивление при задержании, женщина также повредила охраннику правопорядка руку, оставив на ней ссадину.
Светлана предстала перед судом по обвинению в применении насилия с использованием оружия против представителя власти, находившегося при исполнении служебных обязанностей. В ходе согласительного производства суд приговорил женщину к году условного лишения свободы с испытательным сроком год и два месяца.