Политики проспали приход конца сланцевой энергетики

Нынче, когда объемы производства электроэнергии по сравнению с прежним уменьшились вдвое и около тысячи рабочих мест в Ида-Вирумаа исчезли, подобные заявления звучат из уст политиков любой из партий. Но если это действительно было давно известно, то закономерен вопрос: а почему эти партии, которые в этом столетии правили, не подготовились к данной ситуации? Все равно, будь портфель премьер-министра в руках у реформистов или центристов, из года в год в госбюджет от "Eesti Energia" поступали десятки миллионов евро, в основном за счет продажи сланцевой электроэнергии. Если сюда еще приплюсовать прочие налоги, поступающие из этой отрасли, то по самым скромным подсчетам это за последние десять лет принесло государству как минимум миллиард евро. В ответ Ида-Вирумаа получил в несколько раз меньше.

Если было известно, что политика квот на выбросы уничтожает сланцевую энергетику, то где же были эффективные правительственные программы по смягчению сопутствующих этому социально-экономических последствий? Годами длились споры о том, направить на программу развития Ида-Вирумаа три, четыре или пять миллионов в год. С учетом объема и влияния в ведущей промышленной отрасли, это явно несерьезный подход для решения проблем региона с населением в 140000 жителей.

Когда ведущие фигуры Партии реформ сегодня говорят, что инвестировать в сланцевую промышленность неразумно, что надо поднапрячься и совершить промышленный переворот в регионе, то уместно спросить, а что же они не напрягались, когда долгое время правили Эстонией? Тот же вопрос можно адресовать и Центристской партии, и "Isamaa", и соцдемам. Здесь "алиби" есть, пожалуй, у EKRE, которая у власти только полгода.

Люди в Ида-Вирумаа не какие-то пустоголовые упрямцы, отстаивающие продолжение сланцевой энергетики. Здешние люди явно и непосредственно ощущают воздействие на здоровье факторов, сопутствующих сжиганию сланца, и понимают это лучше, чем любые активисты-защитники климата, которые зачастую ищут в этом лишь политическую выгоду. Люди просто хотят знать, что придет взамен уходящей сланцевой энергетике, чтобы жизнь в регионе не угасала так же, как это происходит в шахтерских поселках Вийвиконна или Сиргала. Когда отцу семейства отказывают в работе на шахте, а матери - в шахтерской столовой, то им мало проку от абстрактных рассуждений о развитии стартапов и зеленой экономики. Это не значит, что не нужно заниматься этим, но это не решает возникшие проблемы.