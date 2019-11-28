Политики проспали приход конца сланцевой энергетики

"То, что эпоха сланцевой энергетики завершается, не является каким-то сюрпризом. Это было давно известно".
Нынче, когда объемы производства электроэнергии по сравнению с прежним уменьшились вдвое и около тысячи рабочих мест в Ида-Вирумаа исчезли, подобные заявления звучат из уст политиков любой из партий. Но если это действительно было давно известно, то закономерен вопрос: а почему эти партии, которые в этом столетии правили, не подготовились к данной ситуации? Все равно, будь портфель премьер-министра в руках у реформистов или центристов, из года в год в госбюджет от "Eesti Energia" поступали десятки миллионов евро, в основном за счет продажи сланцевой электроэнергии. Если сюда еще приплюсовать прочие налоги, поступающие из этой отрасли, то по самым скромным подсчетам это за последние десять лет принесло государству как минимум миллиард евро. В ответ Ида-Вирумаа получил в несколько раз меньше.
Если было известно, что политика квот на выбросы уничтожает сланцевую энергетику, то где же были эффективные правительственные программы по смягчению сопутствующих этому социально-экономических последствий? Годами длились споры о том, направить на программу развития Ида-Вирумаа три, четыре или пять миллионов в год. С учетом объема и влияния в ведущей промышленной отрасли, это явно несерьезный подход для решения проблем региона с населением в 140000 жителей.
Когда ведущие фигуры Партии реформ сегодня говорят, что инвестировать в сланцевую промышленность неразумно, что надо поднапрячься и совершить промышленный переворот в регионе, то уместно спросить, а что же они не напрягались, когда долгое время правили Эстонией? Тот же вопрос можно адресовать и Центристской партии, и "Isamaa", и соцдемам. Здесь "алиби" есть, пожалуй, у EKRE, которая у власти только полгода.
Люди в Ида-Вирумаа не какие-то пустоголовые упрямцы, отстаивающие продолжение сланцевой энергетики. Здешние люди явно и непосредственно ощущают воздействие на здоровье факторов, сопутствующих сжиганию сланца, и понимают это лучше, чем любые активисты-защитники климата, которые зачастую ищут в этом лишь политическую выгоду. Люди просто хотят знать, что придет взамен уходящей сланцевой энергетике, чтобы жизнь в регионе не угасала так же, как это происходит в шахтерских поселках Вийвиконна или Сиргала. Когда отцу семейства отказывают в работе на шахте, а матери - в шахтерской столовой, то им мало проку от абстрактных рассуждений о развитии стартапов и зеленой экономики. Это не значит, что не нужно заниматься этим, но это не решает возникшие проблемы.
Было бы несправедливо бросать упреки только центральной власти. Должны, образно говоря, взглянуть на себя в зеркало и местные самоуправления Ида-Вирумаа, особенно руководители крупных городов. Они должны хорошо понимать серьезность ситуации, предлагать обсужденные и аргументированные решения, которые бы реально способствовали улучшению местной жизни, и при полной ясности требовать от правительства денежных средств на реализацию этих планов.
К сожалению, в этих городах основное внимание уделяется трагикомическому увековечиванию клановой власти, которая в то же время не может восприниматься всерьез. И малозаметны предложения для решения проблем, как выйти из эпохи сланцевой промышленности и войти в современную, от депутатов, набравших в Ида-Вирумаа голоса.
Яна Тоом, завоевавшая сердца избирателей Ида-Вирумаа, сейчас по самым важным вопросам молчит как рыба, сосредоточившись прежде всего на тематике Европарламента.
Когда отцу семейства отказывают в работе на шахте, а матери - в шахтерской столовой, то им мало проку от абстрактных рассуждений о развитии стартапов и зеленой экономики.
Гражданская активность в Ида-Вирумаа, похоже, растет. Но и со стороны приходит все больше людей, которые хотели бы быть полезными этому краю. Однако без политической поддержки и при очень непродуманном финансировании энтузиазм угасает раньше, чем дойдет до результата.
Конечно, можно мыслить исключительно позитивно, что все со временем расставится по своим местам. Промышленные зоны и в других частях света исчезают, когда приходит время, а искусственно ничего нового взамен придумывать нет надобности.
Население в Ида-Вирумаа сокращается, уровень безработицы высок, а туристов у нас все больше. В созданных государством промпарках за десять лет рабочих мест создано в шесть раз меньше запланированного, но когда-то начнется движение к лучшему.
Доля молодежи в уезде уменьшается, так почему бы в этом случае не быть Ида-Вирумаа местом для достойной старости. Цены на недвижимость на удивление низкие, и почему бы не продать или сдать в аренду столичную квартиру, а жить в Ида-Вирумаа, где красивая природа и где воздух в результате сокращения промышленности становится все чище.
Учитывая небольшие размеры Эстонии, нельзя надеяться на то, что один из крупнейших регионов страны выйдет из сложной ситуации лишь по схеме броуновского движения, ибо это как надежда выиграть в казино.
В сотрудничестве правительства и самоуправлений нужны грандиозные планы действий и в необходимом количестве денежные средства для реализации этих планов. Ида-Вирумаа в течение десятилетий внес солидный вклад в послесланцевую эпоху страны. Теперь, когда со всей очевидностью возникла необходимость, у региона должно быть право забрать эти деньги.