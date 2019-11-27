Полиция просит помощи: в Кохтла-Нымме от алкоголя за месяц скончались трое мужчин

Тело 45-летнего мужчины полиция нашла в квартире на улице Мяннику. Это уже третий подобный случай в ноябре. Следствие установило, что все мужчины совместно употребляли алкоголь.

Полиция не исключает, что причиной смерти стало алкогольное отравление, но точная причина выяснится в ходе экспертизы.