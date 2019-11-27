Полиция просит помощи: в Кохтла-Нымме от алкоголя за месяц скончались трое мужчин

В понедельник, 25 ноября, в Кохтла-Нымме был обнаружен труп мужчины без признаков насилия, сообщает портла rus.err.ee.
Тело 45-летнего мужчины полиция нашла в квартире на улице Мяннику. Это уже третий подобный случай в ноябре. Следствие установило, что все мужчины совместно употребляли алкоголь.
Полиция не исключает, что причиной смерти стало алкогольное отравление, но точная причина выяснится в ходе экспертизы.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном распространении в Кохтла-Нымме алкоголя неизвестного происхождения, позвонить по номеру 112.