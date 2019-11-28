Миллион евро на стенах "Pargi Keskus"
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Если торговцы недвижимостью часто рекламируют "вид на миллион", то у "Pargi Keskus" в прямом смысле слова фасад на миллион.
Проектный руководитель создания центра Аллан Мянд подтверждает, что именно во столько обошлись установленные на стенах, обращенных на все стороны света, экраны, световые полосы и прочие элементы оформления.
В результате сотрудничества архитектурного бюро "Luhse ja Tuhal" и устанавливавшей фасад местной фирмы "Art Depoo" создан, так сказать, живой фасад, на котором между логотипами торговых фирм сияет, мелькает, меняет цвета и играет свет. Кроме того, на трех больших экранах можно посмотреть рекламу, а при необходимости - прямую трансляцию спортивных соревнований, концертов или любых других мероприятий, на одиннадцати так называемых развлекательных экранах размером 3х3 метра можно демонстрировать компьютерную графику и видео - как, например, в первые тестовые дни показывали живой костер.
Аллан Мянд отмечает, что такое решение фасада обеспечивает огромные возможности. Очевидно, еще придется поупражняться, чтобы использовать их более умело и со вкусом.
Член правления "Art Depoo" Роман Вилло констатирует, что в Эстонии ни одно здание пока не имеет подобного "Pargi Keskus" решения фасада, благодаря которому можно таким образом играть со светом. "Мы, конечно, еще целый декабрь будем разрабатывать варианты этой световой игры, которые обязательно будут постоянно меняться с учетом, к примеру, сезонности, а также необходимости более интенсивного дневного и более мягкого ночного освещения", - сказал он.