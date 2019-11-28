Если торговцы недвижимостью часто рекламируют "вид на миллион", то у "Pargi Keskus" в прямом смысле слова фасад на миллион.

Проектный руководитель создания центра Аллан Мянд подтверждает, что именно во столько обошлись установленные на стенах, обращенных на все стороны света, экраны, световые полосы и прочие элементы оформления.

В результате сотрудничества архитектурного бюро "Luhse ja Tuhal" и устанавливавшей фасад местной фирмы "Art Depoo" создан, так сказать, живой фасад, на котором между логотипами торговых фирм сияет, мелькает, меняет цвета и играет свет. Кроме того, на трех больших экранах можно посмотреть рекламу, а при необходимости - прямую трансляцию спортивных соревнований, концертов или любых других мероприятий, на одиннадцати так называемых развлекательных экранах размером 3х3 метра можно демонстрировать компьютерную графику и видео - как, например, в первые тестовые дни показывали живой костер.

Аллан Мянд отмечает, что такое решение фасада обеспечивает огромные возможности. Очевидно, еще придется поупражняться, чтобы использовать их более умело и со вкусом.