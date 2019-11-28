ВРЕМЯ: Динамитом против льда

По причине резкого похолодания руководство "Кренгольма" заказало динамит, при помощи которого будут освобождать ото льда каналы фабрики между островами в районе реки Кулгу и устранять заторы на отмелях в верхнем течении реки Нарвы.
Особое внимание уделяется освобождению ото льда турбин, куда обычно под сильным давлением входит лед и препятствует движению турбин. В этом случае в работе может произойти сбой, что принесет большой ущерб как руководству фабрики, так и рабочим по причине потери рабочих дней. Поскольку нынче в целом мелководье, то есть опасность, что река местами может промерзнуть до дна. ("Põhja Kodu", 27 ноября 1939 г.)
Шахты лишатся 103 рабочих мест
"Eesti Energia Kaevandused AS" сообщило, что в течение четырех месяцев сократит 103 работника, связанных с обслуживанием сланцедобывающей техники и ремонтом. По словам председателя правления "Eesti Energia Kaevandused AS" Илмара Йыги, это решение неизбежно в целях экономии текущих расходов предприятия и оптимизации работы.
- Сосредотачиваемся на основных процессах, в то же время повышая качество работы и безопасность, которые остро необходимы для увеличения добычи сланца. Реально осуществляющие добычу шахтеры нам по-прежнему нужны - сейчас и в будущем, - заметил Йыги, добавив, что закупка определенных опорных услуг позволяет быть гибче и контролировать расходы. ("Северное побережье", 28 ноября 2009 г.)