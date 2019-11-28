ВРЕМЯ: Динамитом против льда

Особое внимание уделяется освобождению ото льда турбин, куда обычно под сильным давлением входит лед и препятствует движению турбин. В этом случае в работе может произойти сбой, что принесет большой ущерб как руководству фабрики, так и рабочим по причине потери рабочих дней. Поскольку нынче в целом мелководье, то есть опасность, что река местами может промерзнуть до дна. ("Põhja Kodu", 27 ноября 1939 г.)

Шахты лишатся 103 рабочих мест

"Eesti Energia Kaevandused AS" сообщило, что в течение четырех месяцев сократит 103 работника, связанных с обслуживанием сланцедобывающей техники и ремонтом. По словам председателя правления "Eesti Energia Kaevandused AS" Илмара Йыги, это решение неизбежно в целях экономии текущих расходов предприятия и оптимизации работы.