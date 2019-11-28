Нарва пока не дает "Свободной сцене" ни цента

Месяцем ранее руководители театрального центра "Свободная сцена" Мярт Меос и Анжелика Штыкалов запросили у Нарвы поддержку в размере 100000 евро в год - для организации мероприятий и на хозяйственные расходы. Дополнительно высказали пожелание, чтобы Нарва в будущем поддержала приобретение необходимой аппаратуры для синхронного перевода, которая стоит порядка 80000 евро.

Буквально 28 ноября истечет месячный срок, в который местная власть и лично мэр должна ответить обратившимся. Однако фактически отказ в поддержке содержится в проекте нарвского горбюджета на 2020 год, который 27 ноября утвердила Нарвская горуправа: в проекте бюджета нет ни слова о "SA Vaba Lava".

Ситуацию прокомментировал для "Северного побережья" мэр Нарвы Алексей Евграфов:

- На поддержку "Свободной сцены" надо выделять деньги из основного бюджета города. Основной бюджет сильно ограничен, на данный момент в проект бюджета не попали даже некоторые городские мероприятия. В любом случае, данный бюджет будет обсуждаться весь декабрь в комиссиях городского собрания и в него могут быть внесены изменения.

Евграфов добавил, что планирует в декабре встретиться с членом правления "SA Vaba Lava".

Нарвский театральный центр "Свободная сцена" открылся в декабре 2018 года в здании бывшего советского завода "Балтиец", ныне находящемся в частной собственности. В начале 2019 года Нарва поддержала "Свободную сцену" суммой из горбюджета 2437 евро. Именно столько согласился дать центру прошлый мэр Нарвы Тармо Таммисте для проведения там сперва памятного мероприятие по случаю 70-й годовщины депортации, а потом кинодней. Однако, эту предрасположенность Таммисте к "Свободной сцене" ему в марте припомнили, выражая недоверие и сняв с должности мэра.