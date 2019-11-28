Власти Нарвы хотели бы скрыть от широкой общественности новые схемы дорог

Проблема слабой или никакой осведомленности населения Нарвы о реализуемых по инициативе властей проектах заострилась нынче в октябре, когда по заказу горуправы взялись менять проезжую часть ряда центральных улиц, начав с проспекта Кангеласте. Жители, прежде всего автоводители, забили в набат из-за вдруг заузившихся дорог и непонятной новой конфигурации пешеходных переходов. До этого такой же неожиданностью становились новые островки безопасности на дорогах и кольцевые перекрестки, вдруг появившиеся в рамках проекта строительства велодорожек.

После подъема новой волны недовольства чиновники провели встречу с прессой, а рупор местной власти "Narva linnaleht" напечатал статью без указания конкретного автора, в которой чиновники объяснили, что проект осуществляется и заужать дороги надо для снижения скорости машин и повышения безопасности пешеходов, следуя современным требованиям.

Как написал портал ERR, мэр Нарвы Алексей Евграфов признал, что в информировании населения были упущения, и пообещал учитывать это при подготовке новых строительных проектов: "Когда приступим к следующим проектам, например, реновации улицы Кереса, мы обязательно будем собирать людей и рассказывать, что мы планируем делать, как это будет происходить и когда".

Упомянутый Евграфовым проект "Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве" стоимостью около 11 миллионов евро включает в себя капитальное обновление примерно 3,5 километра нарвских улиц, по которым автотранспорт движется к погранпункту. Готов пока предварительный проект, демонстрирующий все будущие схемы движения по улицам Раху, Пауля Кереса и центральному кольцевому перекрестку. Чиновники до последнего времени не распространяли эти схемы, в открытом доступе их было не найти даже при желании.

Реконструкция транзитных дорог планировалась на 2018-2019 годы, но из-за перепроектирования и согласований работы отложили на 2020-2021 годы.

Цели проекта - улучшение пропускной способности транзитного маршрута через Нарву, ликвидация так называемых бутылочных горлышек, создание более безопасной среды для пешеходов.

Как объяснил директор Нарвского департамента городского развития и экономики Юри Сайя, опубликуй они проект - и возникнет риск вмешательства с какими-нибудь политическими целями.

"Государство нас дотирует (в рамках этого проекта) практически девятью миллионами - очень хорошая поддержка, сам бог велел использовать эти деньги, и отказываться от этого проекта, подвергать его риску было бы совсем-совсем неразумно, - сказал Сайя, объяснив, какие риски он подразумевает. - Кто-то захочет, чтобы заработать себе политический капитал, вытащить из этого проекта какие-то моменты и эксплуатировать их в своих целях. Этого я очень сильно боюсь. В любом проекте можно найти какие-то моменты, которые не очень удобные, непривычные - и на них очень легко заработать очки в предвыборной кампании".