Сб, 30.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Вывез сожительницу в поле и приказал копать себе могилу

Борьбу с насилием в близких отношениях как полиция, так и прокуратура признали своим приоритетом, и, по статистике, в Ида-Вирумаа все больше преступников оказываются под судом по такому обвинению.

ФОТО: SCANPIX

Один избил сожительницу, затолкал ее в багажник автомобиля, а потом на пустыре приказал ей копать себе могилу; другой избил жену гаечным ключом и изнасиловал. Об этих наиболее вопиющих случаях насилия в близких отношениях шла речь в судебных делах, рассматривавшихся в последнее время в Йыхвиском судебном доме Вируского уездного суда. В одном из этих дел обвиняемого оставили на свободе, в другом подсудимый отделался условным наказанием.

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Марека (40) взяли под стражу по постановлению суда 17 сентября этого года. К тому времени он успел уже пять раз провести ночь в арестантской камере за совершенные в отношении своей супруги преступления с применением насилия.

Бил гаечным ключом 

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