Вывез сожительницу в поле и приказал копать себе могилу

Один избил сожительницу, затолкал ее в багажник автомобиля, а потом на пустыре приказал ей копать себе могилу; другой избил жену гаечным ключом и изнасиловал. Об этих наиболее вопиющих случаях насилия в близких отношениях шла речь в судебных делах, рассматривавшихся в последнее время в Йыхвиском судебном доме Вируского уездного суда. В одном из этих дел обвиняемого оставили на свободе, в другом подсудимый отделался условным наказанием.
Марека (40) взяли под стражу по постановлению суда 17 сентября этого года. К тому времени он успел уже пять раз провести ночь в арестантской камере за совершенные в отношении своей супруги преступления с применением насилия.