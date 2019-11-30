Вывез сожительницу в поле и приказал копать себе могилу

Борьбу с насилием в близких отношениях как полиция, так и прокуратура признали своим приоритетом, и, по статистике, в Ида-Вирумаа все больше преступников оказываются под судом по такому обвинению.

Один избил сожительницу, затолкал ее в багажник автомобиля, а потом на пустыре приказал ей копать себе могилу; другой избил жену гаечным ключом и изнасиловал. Об этих наиболее вопиющих случаях насилия в близких отношениях шла речь в судебных делах, рассматривавшихся в последнее время в Йыхвиском судебном доме Вируского уездного суда. В одном из этих дел обвиняемого оставили на свободе, в другом подсудимый отделался условным наказанием.