"KOTKAS" летит на помощь

Для окончательного придания крыльев программе "KOTKAS" состоялось обсуждение этого вопроса в Рийгикогу. Только что в парламенте прошло второе чтение изменений к закону. В полном виде это звучит так: проект закона о внесении изменений в Закон об общей части Экологического кодекса и в другие законы. Вступление закона в силу означало бы помимо всего прочего прежние ведомственные разрешения (на обращение с отходами, на загрязнение воздуха, на специальное использование воды, на ведение горных работ, на обращение с опасными отходами, на выбросы парниковых газов и т.д.) связать в единое целое. Например, если раньше предприятию-оператору водоснабжения требовались разрешения на специальное использование воды и на обращение с отходами, то теперь можно будет подавать одно общее ходатайство.

В Эстонии сейчас у почти 200 предприятий имеется комплексное разрешение по окружающей среде. Видов ведомственных разрешений (специспользование воды, обращение с отходами, загрязнение воздуха) более 4000. Бесчисленное количество других специфических разрешений, например, разрешений на охоту у нас более 20000.

Анализ показывает, что внедрение единой формы разрешений принесло бы пользу четверти нынешних обладателей разрешений, в числе которых также 620 частных лиц. Речь идет как об экономии времени, так и денег. Изменение в законе оказало бы содействие и чиновникам, занимающимся делопроизводством по выдаче разрешений, это была бы экономия времени и труда, поскольку отпадает надобность в дублировании. В итоге делопроизводство станет более быстрым, в том числе и рассмотрение ходатайств.

Нововведениям в законе поначалу сопутствовал страх, что ускоренное делопроизводство ограничит права и возможности граждан и местных самоуправлений высказать свое мнение при выдаче, например, разрешения на ведение горных работ. На самом деле это не так. Чтобы понять ситуацию, посмотрим, что нынче говорит Закон о недрах земли. Он позволяет ходатайствовать о двух видах разрешений на исследование недр - на общегеологические исследования и на геологические исследования. У последнего из них только одна функция - поиск полезных ископаемых.

Процедура ходатайствования о разрешениях в сфере окружающей среды вскоре станет проще, менее бюрократичной и более быстрой.

У разрешения на общегеологические исследования в то же время могут быть самые различные цели. Сегодня закон разрешает общегеологические исследования для картографирования полезных ископаемых, которое охватывает исследования, связанные с научными и учебными целями и с работами по развитию. Общегеологические исследования могут быть связаны с каким-либо конкретным проектом развития, например, с прокладкой моста на Сааремаа.

Чаще всего разрешение на общегеологические исследования спрашивают с целью исследования и поиска полезных ископаемых. Как было сказано выше, это те же цели, что и у геологического исследования. Поэтому изменения в законе планируют отменить это дублирование.

Для поиска залежей полезных ископаемых в дальнейшем надо ходатайствовать только о разрешении на геологические исследования. Разрешение на общегеологические исследования в дальнейшем выдаются для научных, учебных и целей развития, и это не может быть основанием для добычи полезных ископаемых или ходатайством на ведение горных работ.

Сроки делопроизводства по выдаче разрешения на общегеологические исследования уточнены, чтобы исследования проходили оперативнее и чтобы была возможность их планировать. Ни гражданам, ни самоуправлениям здесь причин для волнений нет, поскольку связанные с учебно-научной сферой исследования не ведут к каким-то ограничениям для них.

Относительно проектов развития как у граждан, так и у самоуправлений по-прежнему будет возможность высказать свое мнение. Это обеспечивает Закон об административном производстве, который среди прочего обязывает привлекать лиц, которых это производство затрагивает. Сохраняется и обязательство извещать самоуправления о проведении полевых исследовательских работ.

В проекте поначалу было предложение сократить срок выдачи разрешений на геологические исследования и добычу полезных ископаемых с 60 до 30 дней. Но поскольку самоуправления выразили опасение, что созыв заседания городского или волостного собрания может оказаться затруднительным за такой срок, то все остается, как и было раньше, то есть 60 дней. Так что и здесь нет повода для волнений.