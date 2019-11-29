Йыхви устремился в "Pargi Keskus"

"Pargi Keskus" площадью 23000 квадратных метров - крупнейший в регионе Кохтла-Ярве и Йыхви центр, где торгуют продуктами и товарами первой необходимости, модными товарами и товарами для дома, а также действуют заведения питания и предприятия сферы услуг. Самым большим арендатором в центре является "Coop Maksimarket" с торговым залом площадью 3500 квадратных метров. Из международных сетей в "Pargi Keskus" представлены "H&M", "New Yorker", "CCC", "Takko Fashion" и "Pepco". В центре новый дом нашли также несколько и ранее действовавших в Йыхви магазинов - в том числе "Rademar", "Sportland", "Koduekstra" и "Expert".

Член правления ТОО "Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus" Урмас Сардис сказал, что их предприятие стало крупным пайщиком этого центра, поскольку на примере Раквере и Выру убедилось, что у таких центров есть будущее и в городах поменьше, чем Таллинн и Тарту. "Приход в Йыхви стал логическим продолжением. Это совершенно рациональное решение, ведь в Йыхви и его окрестностях проживает около 50000 человек. Время требует и здесь современных центров", - отметил он.

Строительство запланированных при "Pargi Keskus" ледового холла и бассейна во многом зависит, по словам Сардиса, от сотрудничества с самоуправлением и от потребностей людей. "Надо оценить, как рационально хозяйствовать в них. Банки все же смотрят на свои таблицы "Excel" и социальные программы в их случае не работают", - отметил он.