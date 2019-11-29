Кандидатом в министры сельской жизни выдвинут уроженец Кохтла-Ярве Арво Аллер

Эту информацию подтвердил ERR председатель EKRE Март Хельме.

Аллер еще не встречался с премьер-министром Юри Ратасом.

Аллер родился в 1973 году в Кохтла-Ярве. Он окончил Эстонский университет естественных наук по специальности "агроном".

Аллер - член EKRE с 15 декабря 2002 года. Партия EKRE была создана в 2012 году, после реорганизации Народного союза. В 2002-м Народным союзом руководил Виллу Рейльян.

На местных выборах 2017 года Аллер баллотировался в Йыхвиское волостное собранию по списку избирательного союза "За Йыхви". На выборах в Рийгикогу-2019 Аллер баллотировался от EKRE в избирательном округе Ида-Вирумаа и набрал 283 голоса, этого не хватило, чтобы быть избранным.